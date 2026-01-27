David y Victoria Beckham reaparecen tras las acusaciones de su primogénito que sacuden a la familia

David y Victoria Beckham reaparecieron públicamente días después de que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, realizara fuertes acusaciones contra su familia.

La pareja fue vista en París, Francia, marcando su primera aparición tras la controversia que captó la atención de la prensa internacional.

El conflicto que sacó todo a la luz

Brooklyn expresó que no desea reconciliarse con su familia y acusó a sus padres de atacarlo a él y a su esposa en la prensa, además de revelar detalles íntimos de la relación familiar. Estas declaraciones generaron un fuerte impacto mediático y evidenciaron una profunda tensión familiar.

La familia Beckham enfrenta un episodio de tensión mediática.

Unidos, pero sin Brooklyn

Durante su paso por la capital francesa, la diseñadora y el exfutbolista estuvieron acompañados por sus otros tres hijos: Romeo, Cruz y Harper, quienes también se mantienen distanciados de Brooklyn. En las imágenes que circularon en redes sociales, la familia se muestra cercana y unida.

Reacciones y versiones desde el entorno

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, la pareja estaría “consternada” por lo ocurrido y el tema sigue generando debate entre seguidores y medios.

