Muere Alexis Ortega, la voz latina de Spiderman, a los 38 años

Alexis Ortega, conocido como la voz latina de Spiderman, falleció el lunes 26 de enero, según confirmó Anime Latin Dubbing Awards a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil”, indica el comunicado.

Trayectoria en cine y televisión

El actor de doblaje mexicano fue ampliamente reconocido por dar voz al superhéroe arácnido interpretado por Tom Holland en producciones como Capitán América: Civil War, Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War. También participó en el doblaje de películas como Big Hero 6, Star Wars: Rogue One, Buscando a Dory y Cars 3.

El actor fue la voz latina de Spiderman en varias películas de Marvel. (El Universo/Captura)

Incertidumbre sobre las causas

Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos del fallecimiento del actor, quien murió a los 38 años. Además de su trabajo en cine, participó en series exitosas de Netflix como Luis Miguel: La Serie y La Casa de las Flores.