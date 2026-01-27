Farándula

Muere Alexis Ortega, la voz latina de Spiderman, a los 38 años

El mundo del doblaje está de luto tras confirmarse la muerte del actor reconocido por ser la voz de Spiderman

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Alexis Ortega, conocido como la voz latina de Spiderman, falleció el lunes 26 de enero, según confirmó Anime Latin Dubbing Awards a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil”, indica el comunicado.

Trayectoria en cine y televisión

El actor de doblaje mexicano fue ampliamente reconocido por dar voz al superhéroe arácnido interpretado por Tom Holland en producciones como Capitán América: Civil War, Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War. También participó en el doblaje de películas como Big Hero 6, Star Wars: Rogue One, Buscando a Dory y Cars 3.

Alexis Ortega
El actor fue la voz latina de Spiderman en varias películas de Marvel. (El Universo/Captura)

Incertidumbre sobre las causas

Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos del fallecimiento del actor, quien murió a los 38 años. Además de su trabajo en cine, participó en series exitosas de Netflix como Luis Miguel: La Serie y La Casa de las Flores.

