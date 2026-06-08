Debbie Soto vivió uno de los mejores días de su vida y reveló el nombre de su bebé

Débora Soto y su pareja Estaban están a pocos meses de recibir a su hija Isabella. (redes/Instagram)

Debbie Soto vivió este fin de semana uno de los momentos más especiales desde que anunció su embarazo.

La entrenadora y creadora de contenido celebró el té de canastilla de su futura hija, una actividad en la que estuvo acompañada por familiares y amigos que quisieron compartir con ella esta etapa tan importante de su vida.

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Por medio de su cuenta de Instagram, Debbie publicó varias fotografías de la celebración, en las que se le ve disfrutando de cada detalle y compartiendo con sus seres queridos.

La felicidad era más que evidente y ella misma se encargó de describir lo que significó ese día.

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“Gracias Dios por este día lleno de mil emociones y bendiciones, me llevo este día en mi corazón para siempre”, escribió junto a las imágenes.

Además de compartir los recuerdos de la actividad, Debbie dejó ver uno de los detalles que más curiosidad había despertado entre sus seguidores: el nombre de la pequeña, quien se llamará Isabella.

Debbie Soto espera con ansias a Isabella. (redes/Instagram)

La noticia llenó de mensajes de cariño las redes sociales de la futura mamá, quien desde hace varios meses viene compartiendo con sus seguidores distintas etapas de su embarazo.

Debbie Soto vivió uno de los mejores días de su vida. (Debbie Soto /Debbie Soto)

Así fue el quequito de la bebé de Debbie Soto. (Debbie Soto /Debbie Soto)

Debbie y su pareja, Esteban, anunciaron el pasado 1 de febrero que estaban esperando a su primer bebé y poco después revelaron que se trataba de una niña.

Desde entonces, la guapa ha mostrado tanto los momentos más felices como algunos de los retos que ha enfrentado durante el proceso.

Hace algunas semanas confesó que el embarazo también ha venido acompañado de insomnio, dolores de espalda y otros cambios físicos que han puesto a prueba su paciencia.

“Duermo de 10 de la noche a 3 de la mañana porque me está matando el insomnio y las patadas de mi hermosa bebé. Me duele la espalda baja”, contó en su momento.

También relató que ha tenido que adaptarse a cambios en su cuerpo, incluyendo el aumento de talla en sus pies y la incomodidad que le genera parte de su ropa.

A pesar de todo, Debbie sigue disfrutando cada etapa de la dulce espera y ahora cuenta los días para conocer a Isabella, una bebé que ya está rodeada de muchísimo amor.