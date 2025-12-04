Declaraciones de Lynda Díaz levantan roncha: Bailarín Byron Ávila se defiende de su señalamiento

Lynda Díaz sigue levantando roncha sobre su salida de Mira quién baila un año después. (redes/Instagram)

Lynda Díaz volvió a encender el avispero tras hacer un en vivo en su cuenta de Instagram donde habló del famoso pantallazo del mensaje que, supuestamente, escribió el bailarín Michael Rubí durante la primera temporada de Mira quién baila, y en el que, entre otras cosas, habría dicho que ella era una “tiesa”.

La expresentadora de 7 Estrellas se refirió directamente al origen del mensaje y aseguró que la captura sí salió del celular de Michael cuando se lo pusieron de bailarín y lo recibía en su casa en Miami, Estados Unidos, para ensayar.

“Se filtra un mensaje de texto del teléfono de Michael, que él se lo envía a otro bailarín profesional que estuvo en la temporada. Aparentemente, a este bailarín profesional, al que Michael está confesando sus cosas privadas, se le filtra ese mensaje o se lo envió a alguien más o lo filtró, yo ya sé cómo pasó todo, yo no tengo que explicarles cómo, pero la cosa es que fue así, fue del celular de Michael, tengo la prueba, tengo todo, sí Michael lo dijo”, afirmó.

Este es el pantallazo del que habla Lynda Díaz que habría escrito Michael Rubí. Foto: La Esquina 506 (redes/Instagram)

Lynda relató que la famosa captura le llegó una noche en la que ella y su esposo ya estaban acostados, listos para viajar a Costa Rica, pues al día siguiente había programa.

“A todo esto, cuando sucede eso a mí me empiezan a mandar cosas al teléfono, ya mi esposo y yo estábamos acostados, teníamos que viajar al día siguiente para Costa Rica porque nos tocaba bailar, y yo le digo a mi esposo: ‘está pasando esto, me pasaron este pantallazo del celular de Michael, él hablándolo con otro bailarín’, es este Byron, el otro bailarín, me parece”, dijo en su transmisión.

LEA MÁS: Michael Rubí salió a aclarar rumores de que, supuestamente, habló mal de Lynda Díaz

Lynda Díaz hizo un en vivo donde siguió hablando de su salida de Mira quién baila. (redes/Instagram)

Niega relación con el mensaje

Ese señalamiento hizo brincar de inmediato a Byron Ávila, bailarín que participó en la primera temporada como pareja de la cantante Vanessa González.

Byron no se quedó callado y le respondió con fuerza mediante una publicación en sus redes sociales.

“Hay muchas cosas en las que me he quedado callado por respeto de gente que me aprecia, pero ustedes saben que yo no me quedo callado a nada, y ya me cansa que digan que yo tuve una conversación con Michael Rubí cuando no fue así. Y menos esa captura montada”, escribió.

LEA MÁS: ¿Por qué Byron Ávila rechazó un contrato en Turquía? El bailarín habló desde el corazón

Lynda Díaz involucró al bailarín Byron Ávila en el problema que tuvo con Michael Rubí durante su participación en Mira quién baila. (redes/Instagram)

Ávila afirmó que lo usaron solo por ser “el nuevo” entre el grupo de bailarines de Teletica.

“Lynda Díaz, nunca fui yo el que tuvo la conversación con Michael, fueron dos personas la que la montaron y me echaron la culpa a mí por ser el nuevo y patito. Querían utilizarme para joder al otro”, recalcó.

Byron Ávila fue el bailarín que bailó con Vanessa González en la primera temporada de Mira quién baila.

Pero la cosa no se quedó ahí, porque el bailarín lanzó otra bomba al asegurar que sí sabe quién fue la persona involucrada realmente.

“Y yo sí sé quién fue el que tuvo esa conversación y no fue con Michael sino con otra persona del medio y es cantante”, publicó.

El bailarín Byron Ávila aseguró que Lynda Díaz dijo muchas verdades sobre lo ocurrido en Mira quién baila. (redes/Instagram)

A pesar del pleito, Byron también le reconoció algo a Lynda:

“Y para terminar con este drama, Lynda Díaz tiene la razón en muchas cosas que dice. Otras cosas es que la gente siempre quiere mantener caretas en cámara y no quieren que toque a sus favoritos”, señaló.

El bailarín también dejó claro que no necesitó estar en la segunda temporada de Mira quién baila para dar de qué hablar.

“En esta temporada ni me llamaron y he tenido más contenido afuera que adentro”, afirmó con ironía.

LEA MÁS: Lynda Díaz revela por qué realmente salió de Mira quién baila y le manda un recadito a Michael Rubí

Sigue el chispero

El chispero apenas va por la mitad y parece que este drama de Mira quién baila tiene cuerda para rato, porque cada nueva declaración abre más preguntas que respuestas.

Lynda Díaz aseguró este miércoles que su renuncia al concurso de baile se debió a que Michael Rubí la dejó prácticamente botada y no quiso bailar más con ella y que, al quedarse sin bailarín por segunda ocasión, decidió mejor salir del programa.