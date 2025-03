Día de la mujer: Sofía Chaverri, Natalia Monge y Djenane Villanueva viven de lo que más les gusta hacer

Sofía Chaverri, Natalia Monge y Djenane Villanueva contaron a La Teja la fórmula que siguieron para llegar a donde están hoy. Fotografía: Montaje. (Montaje/Cortesía)

Sofía Chaverri, Natalia Monge y Djenane Villanueva revelaron cómo derribaron los obstáculos para llegar donde están ahora y vivir de hacer lo que más le gusta a cada una.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, las conocidas figuras de la tele narraron parte de sus historias a La Teja y cómo han conquistado los espacios en los que cada una destaca.

Chaverri, quien tiene una carrera de 17 años como actriz, dice que la pasión por lo que hace despierta ese espíritu imparable que la ha llevado al cine, al teatro y a la tele.

“Mi carrera se ha enfocado en hacer las cosas desde lo que a mí me apasiona y me mueve el corazón, los sentimientos y las emociones, pero sin caer en la mediocridad o en el conformismo. Siempre he buscado crecer y superarme, plantearme retos y hacer cosas con las que de pronto en algún momento soñé”, dice la actriz de Los enredos de Juan Vainas.

Sofía Chaverri dice que la pasión por lo que hace es su clave para derribar cualquier barrera. En la foto, la actriz está en el lugar que más le gusta: el teatro. Fotografía: Cortesía Sofía Chaverri. (Cortesía/Cortesía)

Sofía Chaverri y la carta de presentación

La noble Rosalinda en la serie de canal 7, considera que cada quien es su propia carta de presentación, por lo que ella ha dejado alma, vida y corazón en cada proyecto que asume para abrirse puertas.

“Yo soy mi propia carta de recomendación y he tratado tener una ética profesional en la que cada día que llego a trabajar lo hago con respeto hacia mis colegas, hacía mí misma como actriz, hacia mi trabajo, hacia el proyecto en el que sea que estoy trabajando y eso, por supuesto, que poco a poco me ha ido abriendo puertas y ha sido muy gratificante porque a veces las personas pueden creer que las cosas son fáciles y solo uno sabe el camino recorrido para romper barreras”, afirmó Sofía.

En el mundo en el que se mueve, Chaverri destacó que en algún momento vio obstáculos para alcanzar roles protagónicos en proyectos, ya que hace un tiempo muchos montajes tenían como protagonistas solo a hombres.

“Ahora es muy bonito ver obras de teatro, más películas, más producción audiovisual, más televisión protagonizada por mujeres y para mí es lindísimo poder ser también una de esas mujeres que está en las salas de teatro llevando al público a la cultura, conectando desde lo que a mí me apasiona, para romper barreras y, quizás, luchar por tener un lugar en este gremio, creo que al final es el trabajo el que habla”, consideró la artista.

Natalia Monge es una de las presentadoras de televisión más populares del país, un mundo al que llegó impulsada por el humor. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

Natalia Monge aprovechó sin miedo una oportunidad

Natalia Monge, por su parte, recordó que el lugar en el que está hoy fue impulsado por una oportunidad que le llegó en el pasado y por eso aprovechó para desenvolverse en el mundo de la comunicación, del que es profesional.

“Soy producto de una bonita casualidad de la vida, porque nunca busqué fama, reconocimiento ni abrirme, necesariamente, un campo en el humor, que fue lo que me dio a conocer. La vida me dio una oportunidad y la tomé, que fue comenzar a ir a Pelando el ojo como invitada y con esa gran oportunidad que en su momento me dieron hombres, que formaban parte únicamente del elenco, comienzo a descubrir una gran pasión”, contó la presentadora de canal 7.

“Esas oportunidades me permitieron ser, en ese momento, la única mujer que trabajaba como imitadora en un programa de comedia, y eso sí me retó a abrir camino a otras mujeres que hoy en día forman parte de esa industria, sin que se les vea raro, como se me vio a mí, sin que las señalen, como se me señaló a mí, y sin que se les critique tan fuertemente como en su momento a mí, por el desempeño profesional en el área de la imitación y la locución”, agregó la humorista.

Esa lucha de sus inicios implicó mucha persistencia que terminó dejando una huella positiva para las imitadoras que venían atrás y las que siguen llegando.

“Implicó persistencia y mucha fortaleza de carácter, espíritu y de personalidad. Una seguridad muy grande para no morir en el intento y, por supuesto, se necesita mucho trabajo en equipo del cual formaron parte hombres y mujeres. Esto nos recuerda que la lucha que se conmemora en el Día Internacional de la Mujer nos involucra a todos, no es una lucha de géneros, de hombres contra mujeres, sino una lucha de hombres y mujeres para lograr la igualdad y equidad que anhelamos”, consideró la también voz de Teletica Radio.

Djenane Villanueva es presentadora de noticias en Repretel, pero también es corresponsal de CNN en Costa Rica. Fotografía: Cortesía Djenane Villanueva. (Instagram)

Djenane Villanueva aprendió a ser camarógrafa

En el caso de la periodista y presentadora de Noticias Repretel Djenane Villanueva, el trabajo constante fue la clave para alcanzar su plenitud profesional en un medio en el que “detrás de cámaras” sigue habiendo mucho hombre.

“En mi caso, un no, lejos de limitarme, se convierte en un desafío y siempre pienso en las mujeres que han abierto camino, pese a que sus posibilidades han sido limitadas, incluso menos posibilidades de las que uno ha tenido, pero pienso en esas mujeres que han sido ejemplos y solo se puede seguir adelante sobre esa ruta que han marcado”, dijo la conocida comunicadora.

Villanueva confesó que una filosofía que tiene en su vida es convertir en desafío o prueba personal cualquier barrera que le aparezca o le quieran poner, como cuando tuvo que aprender a ser camarógrafa para lograr el puesto de corresponsal en Costa Rica de la cadena estadounidense de noticias CNN.

“Siempre digo y enfatizo que lo que es un ‘no’ o un obstáculo, trato de convertirlo en un desafío o en una prueba y seguir adelante. Por ejemplo, la parte técnica para mí siempre ha sido un desafío que, por dicha, poco a poco la he ido desarrollando y ahora me desenvuelvo en campos que han sido más restringidos para las mujeres como, por ejemplo, hacer cámara. Uno ha tenido que salir adelante porque el mismo desarrollo personal y trabajo lo exige”, aseveró.