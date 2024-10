Diego Bravo le mandó un contundente mensaje a los que lo critican por ganar gala de Mira quién baila

El youtuber Diego Bravo y su bailarina Yessenia Reyes fueron los ganadores de la tercera gala de Mira quién baila.

En la tercera gala de Mira quién baila los ganadores fueron Diego Bravo y su bailarina Yessenia Reyes, lo que soprendió a muchos televidentes.

Ellos fueron elegidos como la pareja ¡Wow! siendo premiados con 1.000 dólares adicionales a lo que ya ganan por el contrato que firmaron con Teletica para formar parte de este formato.

Desde que se anunció que el polémico youtuber formaría parte de este programa, muchos los señalaron de no saber bailar o de solo saber menear su trasero para llamar la atención.

El creador de contenido conversó con La Teja y tanto él como su pareja de baile le mandaron un mensaje a quienes lo critican.

- Diego, ¿sentía que sí podía ganar esta tercera gala?

Yo sí me levanté el domingo y tenía la corazonada de que iba a ser una gran noche, pero es porque toda la semana he estado ensayando muchísimo. De hecho, esta es la primera semana en la que doblo turno para poder ensayar.

El martes, Toni (Costa, juez) nos visitó y nos dio tips para mejorar la coreografía, para aumentar el nivel y demás, y le puse tanto, tanto toda la semana, que no había posibilidad de que yo no me ganara el premio ¡Wow!

- Dice Yessenia que nunca había tenido un compañero tan disciplinado, ¿es cierto que es tan aplicado?

Yo soy demasiado disciplinado en muchas cosas en mi vida, pero ahorita en el baile sí estoy como dedicándole mucho tiempo, porque al final de cuentas a mí Teletica me llamó para que bailara, entonces por supuesto que tengo que bailar y dar la talla como tal para que nadie pueda decir nada, pero sí soy muy disciplinado y yo mismo soy el que le digo a Yessenia: ‘repitamos, repitamos, repitamos’.

Un día como hoy, ya salimos de la academia y vamos para mi casa a ensayar doble tiempo, porque lógicamente después de subir el nivel, ahora no puedo bajar.

Diego Bravo y Yessenia Reyes no pudieron ocultar su alegría al ver que ganaron la gala. Fotografía: Lilly Arce.

- Es decir, está comprometido de lleno con este reto...

Estoy comprometido 100% y a mí siempre me ha gustado bailar, nunca lo he hecho de manera profesional, pero ahorita que estoy en este proyecto, en este formato me está gustando mucho más de lo que pensé que me podía gustar, aparte de que, yo soy muy competitivo, entonces el tema de competir también es un tema que me emociona y me llena de adrenalina.

- ¿Cree que está callando bocas?, pues mucha gente creía que solo para hacer polémica sirve...

Mucha gente creyó que yo no bailaba, que iba a hacer el ridículo, pero muchos se han tenido que quedar con la boca cerrada y no pueden decir absolutamente nada por lo mismo. Como te digo, yo vine a bailar y creo que lo estoy haciendo muy bien, así que al que no le guste, que se tape los ojos.

- La gente creyó que sería el problemático o polémico desde el primer día, ¿quiere cambiar esa imagen suya que le tienen?

Yo sé que la gente espera la polémica de mi parte, igual creo que el proyecto apenas viene empezando, apenas llevamos tres galas, entonces por ahorita mi interés es bailar y quedar bien con el público y con la producción, demostrar que lo que estoy haciendo aquí lo estoy haciendo bien. Claramente, creo que más adelante se va a ver un poquito más de polémica cuando ya empiece la competencia como tal y ya empiecen a quedar menos participantes, pero de momento yo creo que Lynda (Díaz) lleva la batuta con la polémica.

- ¿Siente miedo que los jueces lo nominen?

Yo espero no tener que estar nominado en ningún momento y, por lo mismo, es que estoy doblando turno para ensayar. Si yo bailo bien y lo hago bien delante de los jueces, no hay razón para que me nominen. Entonces, no quisiera estar en esa posición, estoy trabajando para no estar ahí, pero si llegara a estar ahí, tocará pedir votos.

El papel de polémica ahorita lo tiene Lynda Díaz dentro del formato de Teletica. Fotografía: Lilly Arce.

- ¿Compartirá el premio con su bailarina?

Creo que el esfuerzo de bailar no es solamente mío, es también de la bailarina. Ella siempre está ahí para apoyarme, para aconsejarme, para darme ánimo y para enseñarme a bailar, entonces definitivamente es un premio que si yo pudiera, le doy todos los mil dólares a ella, pero claramente y, lo más justo, es dividirlo porque creo que el esfuerzo ha sido de parte de ambos.

Lo ve pulseando la final

Yessenia, por su parte, dijo sentirse muy orgullosa de Diego porque se ha salido del molde de otras estrellas con las que ha trabajado anteriormente, porque no ha tenido que jalarle el mecate, más bien ha sido al contrario.

Según dijo, el influencer estaba “obsesionado” porque los pasos del Foxtrot le salieran perfectos y por eso se merecía ganar la gala.

Los jueces decidieron que Diego Bravo y su bailarina fueran los ganadores de la gala del domingo en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

De hecho, la experta en baile asegura que a cómo va Bravo, lo ve pulseando la gran final y le mandó a decir a los jueces que lo verán bailando todos los ritmos.

“Creo que Diego puede avanzar muchísimo en esta competencia, no solo porque tiene capacidades, sino porque es sumamente comprometidísimo y disciplinado. De hecho, muy fuera de lo normal en las estrellas. El compromiso de Diego es otro. Diego ensaya solo, ensaya conmigo, ensaya dormido, comiendo y creo que eso lo va a llevar muy lejos”, mencionó la bailarina.