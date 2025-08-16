Farándula

Diego Bravo dio un detalle oculto de la ausencia de un querido bailarín en Mira quién baila

Teletica dejó por fuera de la nueva edición de Mira quién baila a tres bailarines de la nueva temporada

Por Manuel Herrera
03/11/2024. Mira quién baila. Gala número ocho. Estudio Marco Picado, Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce.
Diego Bravo compitió en la primera temporada de Mira quién baila junto a Yessenia Reyes. Fotografía: Lilly Arce.

Diego Bravo soltó el chisme y contó por qué Teletica no convocó a uno de los tres bailarines de la anterior edición de Mira quién baila (MQB) que dejaron por fuera de la segunda temporada del reality de meneos, que inicia el 7 de setiembre.

El miércoles, la producción del programa reveló los 10 bailarines que brillarán en la pista junto a las estrellas fichadas para el programa y en la lista no aparecieron Yenier Jiménez (subcampeón de MQB con Mimi Ortiz), Bayron Ávila (bailó con Vanessa González) y César Abarca (hizo dupla con Lynda Díaz).

Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, dijo a La Teja que la ausencia de ellos en el programa no se debió a nada en particular, sino a ajustes que hubo al interior de Teletica, pero hasta ahí.

“Todas las empresas sufren cambios. No se debe a nada en especial. Teletica siempre ha apoyado al artista nacional y ellos tres siguen contando con el apoyo”, afirmó Peraza a través de un mensaje por WhatsApp.

03/11/2024. Mira quién baila. Gala número ocho. Estudio Marco Picado, Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce.
Yenier Jiménez bailó con Mimi Ortiz en la pasada edición de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

Este sábado, a través de Instagram, a Diego le preguntaron si sabía por qué Yenier Jiménez, uno de los que más destacó en la primera temporada del programa, no iba a estar, y sin rodeos, Diego soltó lo que sabe sobre eso.

“El chisme dice que la contextura puede ser una de las razones, ya que la producción intenta hacer las parejas también dependiendo de ese detalle. Sumado a eso, Yeiner es un excelente bailarín de salsa (increíble y se pasa de bueno) pero tiene algunas deficiencias en ‘ballroom’ ya que no es su fuerte”, afirmó el youtuber.

“Igual, Yenier es un excelente profesional y estoy seguro que la vida le premiará con nuevas oportunidades”, agregó Bravo, quien participó en la primera edición de la competencia junto a la bailarina Yessenia Reyes.

MQB ya anunció a siete de las 10 estrellas que participarán en la nueva entrega del programa. Los convocados hasta ahora son: Ericka Morera, Katherine Campbell, Mariana Uriarte, Neto Rangel, Daniel Montoya, Randall “Chiqui” Brenes e Ivonne Cerdas.

Diego Bravo, Yenier Jiménez, Mimi Ortiz, Mira quién baila.
Diego Bravo respondió así a la pregunta que le hicieron sobre Yenier Jiménez. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Instagram/Instagram)

