¿Diego Bravo soltero? Youtuber aclaró de una vez por todas lo que nadie le deja de preguntar

Diego Bravo decidió ponerle freno a una de las preguntas que más recibe en redes sociales: si está soltero o continúa con pareja.

Tras el mediático final de su anterior relación, en octubre del año pasado Bravo confirmó que le dio una nueva oportunidad al amor con un galán llamado Sebastián Marín.

Diego Bravo es uno de los creadores de contenido más populares del país. (Instagram/Instagram)

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Aunque los primeros meses de relación Diego compartía mucho contenido con él en redes, de un tiempo para acá el muchachón dejó de salir en las publicaciones del exparticipante de Mira quién baila.

Lo que dijo Diego Bravo

Lejos de confirmar o desmentir rumores sobre su vida amorosa, este miércoles el influencer optó por ser sincero y explicar por qué ya no quiere hacer pública esa parte de su vida.

“He visto que muchísimas de las preguntas son sobre si estoy soltero o no... y, por primera vez en mucho tiempo, creo que esa es una respuesta que quiero guardarme”, escribió en una historia de Instagram.

Diego no aclaró su situación sentimental, pero sí dejó claro que atraviesa un gran momento personal.

“Lo que sí les puedo decir es que estoy en una etapa muy bonita de mi vida. Me siento en paz, tranquilo y, sobre todo, muy feliz con lo que estoy construyendo”, señaló.

Diego Bravo junto a Sebastián Marín, el galán con quien confirmó tener un noviazgo en octubre pasado. (Cortesía/Cortesía)

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Calladito, más bonito

Explicó que después de años compartiendo detalles de su vida privada en redes sociales, entendió que no todo debe hacerse público.

“En el pasado compartí mucho de mis relaciones y de mi vida sentimental, y no me arrepiento porque cada etapa me dejó aprendizajes muy valiosos. Pero también entendí que las cosas más importantes merecen ser protegidas”, afirmó.

El creador de contenido aseguró que hoy valora más su tranquilidad y prefiere mantener ciertos aspectos lejos del ojo público.

“No porque tenga algo que esconder, sino porque hoy valoro muchísimo más mi paz y quiero cuidar mi corazón”, agregó.

Además, reconoció que las críticas siempre existirán, sin importar cuál sea su situación amorosa.

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“Si compartiera que estoy soltero, también habría críticas. Entonces decidí dejar de vivir esa parte de mi vida buscando explicaciones o validación. Hoy prefiero vivirla”, destacó.