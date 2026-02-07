Diputada Sofía Guillén revela la verdad detrás de su historia de amor con el papá de su hijo

Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, decidió abrir su corazón y contar, sin filtros, cómo nació la historia de amor con Luis Arce, su pareja desde hace tres años y papá de su primer hijo.

Según dijo ella misma, la relación llegó cuando menos lo esperaba, pero cambió su vida para siempre.

Este sábado, la legisladora celebró su tercer aniversario sentimental con un mensaje cargado de emoción, sinceridad y reflexión, en el que dejó claro que su romance no surgió de la nada, sino de años de caminar juntos en la política.

Sofía Guillén junto a su pareja Luis Arce. Fotografía: Instagram Sofía Guillén. (Instagram/Instagram)

De compañeros de partido a almas idénticas

Guillén relató en Instagram que su historia con Arce empezó mucho antes del amor. Ambos militaban desde hace una década en el mismo partido político y compartían responsabilidades de alto peso.

“La nuestra es la historia de dos compañeros de partido que se enamoraron hace 3 años. Él era secretario general del partido (Frenta Amplio), yo era jefa de fracción, teníamos 10 años de militar juntos”, confesó la diputada.

Lo curioso, según contó, es que durante todo ese tiempo nunca lo vio con otros ojos. “Nunca había puesto atención en aquellos hermosos ojos negros”, admitió, reconociendo que durante años estuvo enfocada en cosas que hoy considera “tonterías”.

Todo cambió en una reunión. No hubo planes ni estrategias, solo una conexión inesperada.

“Un día, en una reunión, nos dimos cuenta: éramos almas idénticas”.

Sofía Guillén es diputada del Frente Amplio. Fotografía: Archivo GN. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Un amor inesperado que lo transformó todo

Sofía no duda en describir su relación como un amor inesperado y explosivo, uno que llegó para sacudirlo todo y darle un nuevo rumbo a su vida personal.

“Fue un amor inesperado y explosivo, que nos transformó la vida para siempre”, expresó.

La legisladora aseguró que, a pesar de los retos que implica la vida pública y política, su relación con Arce le ha dado estabilidad, alegría y una sensación de hogar que no había experimentado antes.

“Con vos amar me resulta natural”

En uno de los pasajes más íntimos de su mensaje, Guillén dejó ver la solidez emocional que ha construido junto al padre de su hijo.

“Con vos amar me resulta natural, la alegría fluye sin esfuerzo, con vos puedo y quiero enfrentar la vida”.

La diputada fue clara: si tuviera que volver atrás, recorrería el mismo camino con tal de reencontrarse con él.

Sofía Guillén contó su historia de amor en esta publicación de Instagram. (Instagram/Instagram)

El mensaje cerró con una declaración directa y sin rodeos: “Te amo. ¡Feliz aniversario amor!”.

Los enamorados se convirtieron en papás el pasado 13 de octubre, día en que nació Camilo.