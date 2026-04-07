Djenane Villanueva reaparece tras su abrupta salida de Noticias Repretel y dijo todo esto

La periodista Djenane Villanueva reapareció en redes sociales tras su despido de Noticias Repretel, compartiendo un mensaje de agradecimiento por el cariño que recibió después de la dura noticia.

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Desde la calle, que ha sido la base de todo desde sus inicios como periodista, Djenane Villanueva grabó un video dirigido a sus seguidores.

“Me detengo un momento aquí con ustedes en el corazón de la ciudad para decirles algo que no cabe en un set de televisión. A veces los cambios llegan de la forma que menos esperamos, pero sus mensajes los han hecho mucho más livianos”, dijo.

Djenane Villanueva envía mensaje de agradecimiento

“Al final del día, ¿qué sentido tendría el periodismo sin ustedes? Han sido y son mi brújula imprescindible porque marcan el pulso de lo que de verdad importa", añadió.

La periodista envió un fuerte y cariñoso abrazo a todas las personas que le enviaron mensajes de apoyo.

Djenane Villanueva continuará trabajando con CNN en Español tras su despido de Noticias Repretel. (Instagram,/Instagram)

Se enteró a través de la prensa

Djenane Villanueva contó a La Teja que se enteró de su despido por medio de la prensa.

“Me enteré por ustedes, por la prensa. Me fui de la manera en que ellos lo decidieron y de la forma en cómo ellos lo anunciaron, pero no me había enterado”, dijo.

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Ella inició en Repretel en 2003 en el proyecto de NC Once hasta 2014 y luego, pasó a Noticias Repretel, donde estuvo hasta su despido en marzo.

“Estoy enormemente agradecida con la gente y la posibilidad que tenido durante todos estos años de establecer una relación de trabajo. Estoy muy agradecida y son muchos años y la posibilidad de que me abrieran esta ventanita”, expresó.

Djenane Villanueva fue despedida de Noticias Repretel en marzo. Ella se enteró por medio de la prensa. (Instagram/Instagram)

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