Dolor en la televisión sudafricana: fallece Mynie Steffens a los 43 años en accidente aéreo

El mundo de la televisión sudafricana está de luto. La chef y presentadora Mynie Steffens, reconocida por su participación en el programa Speel met Vuur, murió el 10 de noviembre tras un accidente de helicóptero ocurrido mientras realizaba labores agrícolas en una granja de cítricos.

Según People en Español, el helicóptero que pilotaba Mynie Steffens chocó con líneas eléctricas mientras rociaba pesticidas en una propiedad agrícola situada cerca de la ciudad de Patensie, en Sudáfrica. El impacto provocó que la aeronave se estrellara, causando la muerte inmediata de la reconocida chef de 43 años.

La chef y presentadora Mynie Steffens falleció en un accidente de helicóptero mientras trabajaba en una granja de cítricos. (people en espal)

Steffens era una figura muy querida en la televisión sudafricana por su carisma y energía en el programa culinario Speel met Vuur (Juega con fuego), donde se destacaba por su pasión por la cocina y su espíritu aventurero.

El helicóptero de Steffens chocó con líneas eléctricas antes de estrellarse en el Cabo Oriental. (people en espal/people en español)

Tras conocerse la noticia, su amiga y co-presentadora Aldi van der Walt la recordó con profundo cariño:

“Mynie tenía un gran corazón, un alma gentil y era el pegamento que mantenía a todos unidos. Su partida es una pérdida trágica y un shock enorme. Vivió su vida al máximo, siempre llena de ideas que convertía en éxitos”, expresó.

La policía sudafricana ya abrió una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

El canal que transmitía su programa también rindió homenaje a la presentadora en sus redes sociales:

“Descansa en paz, Mynie Steffens. Fuiste aventurera hasta el final. Con #PlayWithFire nos enseñaste a vivir con curiosidad y valentía. Duerme plácidamente.”

Su fallecimiento ha generado gran tristeza entre colegas y espectadores, quienes la recordaron como una mujer valiente, apasionada y llena de vida, siempre dispuesta a enfrentar nuevos desafíos.