Colegas y amigos despiden con tristeza al periodista Richard Molina

El periodismo costarricense perdió a una de sus voces más reconocidas, el periodista Richard Molina Mesén, quien falleció este martes 11 de noviembre, a los 54 años, dejando una huella profunda en colegas, amigos y televidentes que lo recordarán por su estilo directo, su liderazgo y su amor por la noticia.

El periodista Richard Molina será recordado por su estilo frontal y su compromiso con la verdad. (Instagram/La Nación)

Molina se consolidó como uno de los comunicadores más respetados en el país. Fue fundador del Grupo Informativo El Guardián CR, donde demostró su compromiso con el periodismo de calle, la veracidad y el interés público.

Su partida generó una ola de mensajes de cariño en redes sociales, especialmente de quienes compartieron con él redacciones, transmisiones y coberturas a lo largo de su carrera.

Una lucha valiente

Colegas y amigos llenaron las redes de mensajes en honor a su trayectoria. (El Guardi/cortesía)

Molina enfrentó durante los últimos tres años una dura batalla contra el cáncer de estómago, enfermedad que afectó su salud, pero nunca su espíritu. Pese a las complicaciones, mantuvo su vocación y su deseo de seguir informando hasta donde su cuerpo se lo permitió.

El gremio periodístico lo despide con cariño

Uno de los primeros en dedicarle unas palabras fue el comunicador Harrick Mc Lean Allen, quien escribió:

“Vuela alto amigo, colega. Fue un gusto compartir grandes momentos. Te admiré y para mí uno de los mejores periodistas en sucesos de Costa Rica.”

Adolfo "Opo" Marín, compartió un sentido mensaje para el comunicador. (redes/Facebook)

También Opo Marín recordó su paso por Canal 42 Extra TV y destacó su calidad humana:

“Fue un excelente profesional, un hombre que amó su profesión. Sin duda deja un vacío en el gremio periodístico nacional. Hasta siempre, estimado don Richard.”

Su excompañera Vivian Quesada también lo despidió con emoción:

“Amigo y compañero por muchos años en Extra. Descansa en paz. Muchísimos recuerdos y horas compartidas haciendo TV.”

Por su parte, el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) publicó un mensaje:

“Nos unimos en solidaridad con los familiares, colegas, amigas y amigos de nuestro colegiado, exdirector de Extra TV 42 y Director de Grupo Informativo El Guardián CR, Richard Molina Mesén, ante su sensible fallecimiento.”

Un legado que trasciende

Más allá de su estilo periodístico frontal y su entrega a la verdad, Richard Molina fue maestro y referente para muchos comunicadores jóvenes.

Quienes trabajaron con él destacan su pasión, su carácter exigente, pero también su sentido del humor y su enorme amor por su familia. Su nombre queda grabado en la memoria del gremio como símbolo de profesionalismo y compromiso con la información.