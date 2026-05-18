Don Stockwell anunció una dolorosa pérdida familiar con emotivo mensaje

El productor y empresario Don Stockwell compartió este lunes una noticia que llenó de tristeza a sus seguidores y personas cercanas.

A través de sus redes sociales, confirmó el fallecimiento de don Orestes Chaves, una figura a la que describió como su segundo padre y también como un abuelo para su hijo Michael.

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El emotivo mensaje de despedida

Stockwell expresó el dolor que atraviesa tras recibir la noticia y destacó las enseñanzas y el ejemplo de vida que dejó don Orestes.

Don Stockwell compartió la noticia en sus redes sociales. (Jose Cordero)

“Esta mañana recibimos la esperada, pero muy triste noticia de que el padre de mi querido hermano, Orestes Chaves, fue llamado por Dios al cielo.

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“Don Orestes fue como un abuelo para mi hijo Michael desde niño y siempre representó un gran ejemplo de hombre, padre y ser humano. Su historia de vida, dejando Cuba para construir un futuro en los Estados Unidos y siempre poniendo a su familia primero, ha sido una inspiración para mí”, escribió el productor.

Un legado familiar y humano

Además de compartir su tristeza, el empresario agradeció por los años que pudieron compartir junto con don Orestes y aseguró que toda la familia se encuentra unida en oración en este difícil momento.

“Estaremos rezando por su esposa, sus hijos y toda su familia, quienes junto con este servidor nos encontramos muy tristes, pero al mismo tiempo celebrando la vida de un ser humano verdaderamente extraordinario”, escribió.

La publicación generó mensajes de apoyo y condolencias por parte de seguidores y amigos cercanos de la familia.