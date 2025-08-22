Dos participantes de Mira quién baila brillaron por su ausencia en presentación de Ítalo Marenco, ¿por qué?

No todos los participantes confirmados para Mira quién baila participaron en la actividad que organizó Teletica para confirmar a Ítalo Marenco como su último participante del reality. (redes/Captura de video)

Teletica convocó este viernes a los 9 participantes seleccionados para Mira quién baila a un almuerzo en un restaurante de barrio Escalante para confirmar a Ítalo Marenco como el décimo concursante de su reality de meneos.

Al llamado no acudieron todos, ya que hubo dos figuras que brillaron, pero por su ausencia: el comediante Daniel Montoya y la doctora Katherine Campbell, quienes habían sido confirmados días atrás para el programa.

La Teja le consultó a Daniel Montoya por qué no participó en la actividad de este viernes y según nos dijo, su ausencia fue por motivos de trabajo.

“Tengo compromisos adquiridos con clientes que han contratado mi show y hoy (este viernes) me tocaba ir con los amigos de almacenes El Rey y luego a Turrialba”, justificó Montoya su ausencia a la actividad.

Daniel Montoya está trabajando muchísimo con sus shows de humor, por eso no pudo participar este viernes en la actividad de Mira quién baila. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

Katherinne Campbell, por su parte, está participando en el Fotona Weekend Centroamérica, una conferencia que reúne a profesionales de la salud, innovadores y líderes de opinión del 21 al 23 de agosto, en un exclusivo hotel de playa Herradura, en Puntarenas.

Como Katherine es fisioterapeuta, ella ya se había inscrito al evento donde hay conferencias magistrales, charlas dirigidas por expertos y paneles interactivos, todos enfocados en los últimos avances en el cuidado de la salud y la medicina láser.

Katherine compartió en sus redes imágenes de la actividad, despejando la duda sobre el por qué no estuvo en la actividad que organizó Teletica este 22 de agosto.

La doctora Katherine Campbell compartió esta publicación en Instagram que justifica su ausencia a la actividad de Mira quién baila este viernes. (Instagram/Instagram)

