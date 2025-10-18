Douglas Sánchez y Cristiana Nassar dejan ver su “amorío” en televisión costarricense

Cristiana Nassar sorprendió con tremendo "aprete" a Douglas Sánchez. Fotografía: Captura Instagram Opa. (Instagram/Instagram)

Los presentadores de televisión Cristiana Nassar y Douglas Sánchez dejaron a todos con la boca abierta este viernes, cuando protagonizaron un momento muy candente en plena televisión costarricense.

Durante el programa “No tan Cristiana”, que conduce Nassar en el canal ¡Opa!, la comunicadora besó en la boca a Douglas frente a las cámaras, dejando al público y al equipo del canal completamente sorprendidos.

“Él es mi crush y yo me lo voy a apretar”

Todo ocurrió cuando Douglas Sánchez fue invitado al programa, y Cristiana —fiel a su estilo directo y divertido— soltó la bomba en vivo.

“Él es mi crush y yo me lo voy a apretar”, dijo entre risas segundos antes de tomarlo de la cara y darle un beso en la boca que duró varios segundos.

El inesperado momento dejó sin palabras a los presentes en el set del canal, quienes no sabían si reír, aplaudir o esconderse del bochorno.

La reacción en el canal ¡Opa!

Después del beso, Cristiana Nassar bromeó diciendo que ese atrevimiento podría traerle consecuencias laborales.

“Carlos Valenciano nos va a echar a los dos”, dijo entre risas, refiriéndose al dueño del canal.

Douglas Sánchez y Cristiana Nassar se besaron en televisión nacional

El beso fue transmitido en vivo, pero también compartido en las redes sociales de ¡Opa!, donde, rápidamente, se volvió viral y desató cientos de comentarios.

Las redes no perdonaron

En las plataformas digitales, los usuarios se dividieron entre la sorpresa y la envidia.

Algunos no podían creer lo que acababan de ver, mientras que otras señoras escribieron que eran la envidia de Cristiana Nassar, quien trabajó por años en Repretel, Teletica y Multimedios.

“¡Qué suertudo Douglas!”, “Esa sí no tiene miedo de nada” y “La Cristiana siempre dando de qué hablar”, fueron parte de las reacciones más populares.

