Édgar Silva cuenta la verdad detrás de su viaje a Japón

El querido presentador Édgar Silva ha compartido en los últimos días varias postales de su viaje por Japón, despertando la curiosidad de sus seguidores sobre el motivo de su aventura.

Édgar Silva anda en Japón desde hace varios días. Fotografía: Instagram Édgar Silva. (Instagram/Instagram)

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No era solo turismo

Aunque muchos pensaron que se trataba de unas vacaciones, el rostro de Teletica aclaró que su visita al país asiático tiene un propósito muy especial.

“Nos vinimos a hacer unos reportajes sobre la cultura y la gastronomía japonesa, particularmente sobre el ramen”, explicó el comunicador.

De esta forma, Silva combina dos de sus grandes pasiones: viajar y contar historias.

Édgar Silva revela el motivo detrás de su viaje a Japón

Fascinado con Japón

El presentador, conocido por programas como ¿Quién quiere ser millonario? y Mira quién baila, no ocultó su admiración por Japón.

Incluso, aseguró que es un destino que lo ha marcado profundamente y que recomienda vivir al menos una vez en la vida.

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“Atrévanse a venir a descubrir esta cultura, que no solo se disfruta por todo lo que hay que ver, sino que uno es capaz de ver que las personas pueden ser mejores en sociedad”, destacó.

Édgar Silva dice que le encanta Japón. Fotografía: Instagram Édgar Silva. (Instagram/Instagram)

Ya planea su regreso

Tan grande ha sido su conexión con el país asiático que Silva ya tiene planes para volver.

El comunicador adelantó que en el 2027 le gustaría regresar, pero esta vez acompañado de un grupo de costarricenses que quieran sumarse a la experiencia.

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