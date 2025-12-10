El Chinamo 2025: estas son algunas de las novedades y sorpresas de este año

El Chinamo arranca este jueves 11 de diciembre y se mantendrá hasta el 23 de diciembre. (Instagram/Instagram)

Este jueves 11 de diciembre, a las 8 p. m., en Teletica dará inicio a la edición número 25 de El Chinamo, uno de los programas más tradicionales de la televisión costarricense en época navideña.

Para celebrar este aniversario, la producción preparó una temporada llena de cambios, nuevas incorporaciones y contenido renovado que se extenderá hasta el 23 de diciembre.

El Chinamo es la fiesta navideña más grande y esperada de la televisión. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Uno de los principales atractivos de este año es el equipo de presentadores, que estará conformado por Nancy Dobles, Mauricio Hoffmann, Melania Villalta, María Teresa Rodríguez, Carlos Álvarez, Keyla Sánchez, Jair Cruz y Gabriela Jiménez.

Todos ellos liderarán la transmisión junto a un grupo de bailarinas, de las cuales Fabiana Mora, vecina de Santa Ana, es la debutante de este año. Con ella estarán meneando la cintura April Jiménez, Daniela Rojas, Stacy Montero y Rebecca Morales, quienes ya han estado en otras ocasiones.

Además, entre los comediantes invitados estarán Papi Paz, Elvirilla, Carlos Ramos “Porcionzón” y Alex Costa con su personaje de JuanKa Galindo.

Algunas novedades

Entre las novedades más destacadas está la llegada de Standaperro, un nuevo personaje animado creado por Franco Céspedes, animador digital con experiencia en producciones de Netflix y HBO Max.

Standaperro es un perro comediante que recorrerá las instalaciones de Teletica para interactuar con diferentes presentadores, con la meta de cumplir su sueño de estar en el escenario de El Chinamo.

Jorge Chaves, el popular ‘Dj’ Bubu, tenía más de 18 años de participar en El Chinamo. (Cortesía/Cortesía)

Además, el programa presenta un histórico cambio de imagen, así como el debut de Marco Palacios como DJ, quien asume el puesto luego de la salida de DJ Bubu, encargado de la música del Chinamo durante los últimos 18 años.

Durante el ensayo general realizado este lunes, la producción adelantó que esta temporada incluirá nuevas secciones, juegos renovados, música en vivo y concursos con grandes premios, entre ellos viajes a Cancún.

El Chinamo 2025 podrá verse por Teletica Canal 7, así como en Teletica.com y en la aplicación TDMAX, para que los televidentes puedan disfrutar de la fiesta desde cualquier dispositivo.