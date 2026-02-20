El clásico “Los árboles mueren de pie” vuelve a los escenarios costarricenses

El teatro se viste de gala a partir de marzo ya que se confirma que un clásico de clásicos vuelve a los escenarios del país.

La obra "Los árboles mueren de pie", del dramaturgo español Alejandro Casona, volverá a presentarse en Costa Rica con una temporada de nueve funciones programadas para el mes de marzo en el Teatro Eugene O’Neil, del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN).

La obra se disfrutará bajo la dirección de Marialaura Salom Pérez y la producción de Miguel Ángel Hernández Grazioso y el CCCN.

Las funciones se realizarán durante tres fines de semana consecutivos: viernes y sábados a las 8:00 p.m., y domingos a las 5:00 p.m., del 6 al 22 de marzo.

“La producción costarricense contará con un elenco integrado por Miguel Ángel Hernández Grazioso, Vicky Montero, Manuel (Manolo) Ruíz y Katia Mora, quienes darán vida a una historia donde se cruzan conflictos generacionales, ilusiones y valores en pugna.

“El Líder Cultural del CCCN, Juan Diego Roldán, explicó que el montaje apuesta por una propuesta realista, con dos espacios escénicos principales: una oficina moderna con tintes teatrales en el primer acto, y una casa donde se desarrollan los actos centrales de la obra”, explica la producción.

Según Roldán, este tipo de textos mantienen vigencia por su capacidad de conectar con temas actuales. “Alejandro Casona sigue siendo un autor que interpela al público desde la emoción, especialmente cuando habla de la esperanza como un refugio frente a la dureza de la vida”, comentó.

“Alejandro Casona, nacido en 1903 y parte de la Generación del 27, es recordado por un teatro marcado por el contraste entre la realidad y la fantasía, así como por su mirada poética sobre los vínculos humanos.

"Los árboles mueren de pie es considerada una de sus piezas más emblemáticas y ha sido montada en escenarios de distintos países a lo largo de décadas", agrega la producción.

La obra es apta para estudiantes de primaria y secundaria. En ese sentido, el CCCN invita a centros educativos para que puedan coordinar, a través de su personal docente, visitas para que los jóvenes vivan la experiencia de una obra tan emblemática.

Las entradas tendrán un costo general de ₡12.000 colones y se pueden adquirir AQUÍ a través del sitio web .

Los árboles mueren de pie tendrá 9 funciones programadas para el mes de marzo en el Teatro Eugene O’Neill, del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN).