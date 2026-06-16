El Dari y Allison Bastos revelan cómo reconstruyeron una amistad tras terminar una relación de 11 años

El Dari y Allison Bastos estuvieron en el podcast Entre nosotras de Ericka Morera y Marcia Benavides hablando de su nueva relación de amistad tras terminar hace tres años. (redes/Instagram)

Tres años después de poner fin a una relación de más de una década, los creadores de contenido Allison Bastos y Darío Durán, conocido en redes como El Dari CR, sorprendieron al contar cómo lograron reconstruir una amistad que parecía imposible cuando decidieron separarse.

La expareja fue invitada al pódcast Entre nosotras, de Ericka Morera y Marcia Benavides, donde habló por primera vez de la relación que mantienen actualmente y del largo camino que recorrieron para volver a compartir desde la tranquilidad y el respeto.

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Ambos admitieron que si alguien les hubiera dicho el día en que terminaron que algún día estarían sentados juntos hablando de su historia, no lo habrían creído.

“Nosotros cuando terminamos no terminamos de la mejor manera”, reconoció Darío, quien explicó que durante mucho tiempo sintió que la mejor forma de superar la ruptura era alejándose completamente de Allison.

Allison Bastos y El Darí hablaron de su ruptura amorosa

Sin embargo, con el paso de los años comenzó a cuestionarse por qué todavía guardaba sentimientos negativos hacia una persona con la que compartió una etapa tan importante de su vida.

“Desde el año pasado yo he venido cambiando ciertas conductas mías, he venido madurando un poco más y parte de eso es el acercamiento que ahora he tenido con Dios. Ya me venía incomodando tener heridas abiertas de mi pasado dentro de la relación con Allison y yo decía: ‘¿Por qué si yo veo a Allison tengo que sentir algo feo si fue una persona que amé mucho durante mi vida?’”, relató El Dari.

El Dari reconoció en el podcast Entre nosotras que después de Allison tuvo dos relaciones más, pero que sentía que él debía cambiar muchas cosas. (redes/Instagram)

Esa reflexión lo llevó a buscarla para tener una conversación pendiente.

Lo que ninguno imaginó fue que aquella charla terminaría extendiéndose durante seis horas y se convertiría en el punto de partida para sanar muchas heridas.

“Yo no sentía que necesitaba cerrar un ciclo, la verdad que no, porque yo fui la que tomé la decisión de terminar la relación y estaba muy convencida de lo que había decidido. Pero dije: ‘¿Por qué no?’”, recordó ella.

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La influencer aseguró que durante esa conversación notó cambios importantes en su expareja.

“Desde esa conversación de seis horas noté que el mae ha cambiado, lo noté diferente y quién más lo va a conocer más que yo”, comentó.

Allison Bastos se dio a conocer por el noviazgo con el Dari y sigue generando contenido para redes. (redes/Instagram)

No podía ni verla

El proceso tampoco fue sencillo para Darío, quien confesó que durante los tres años que estuvieron sin contacto llegó a sentir mucho resentimiento.

“No les voy a mentir, a Allison le agarré un odio. A mí me daba cólera verla. Por comentarios que me llegaban o cosas que escuchaba, desde mi punto de vista yo sentía que andaba haciéndose la víctima”, admitió.

Hoy, sin embargo, la realidad es muy distinta, pues según aseguró ella, el cariño que siente por él sigue existiendo, aunque se transformó con el tiempo.

“El amor que yo le tengo ahora a Darío es un amor transformado por todo lo que vivimos y por todo lo que pasamos, pero para mí es amistad. Él puede contar conmigo y yo puedo contar con él. También llevamos ciertos límites que no hay que sobrepasar y no todo el mundo logra eso”, expresó.

Ambos coinciden en que la amistad que mantienen actualmente está basada en el respeto, la confianza y la madurez emocional que alcanzaron después de la separación.

Eso sí, dejaron claro que actualmente no existe una reconciliación amorosa.

El Dari aseguró que por ahora no piensa volver con Allison. (redes/Instagram)

De hecho, Darío confesó que todavía está trabajando en sanar inseguridades y heridas personales antes de pensar en una nueva relación.

“Hoy sé lo que quiero para mi vida y comenzar una relación con una persona no es sano para mí. Me tengo que amar primero yo mismo para decir: ahora sí puedo amar a otra persona de manera incondicional”, afirmó.

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Aunque ninguno quiso cerrar completamente la puerta al futuro, dejaron claro que hoy disfrutan de una amistad que hace algunos años parecía imposible.

Y aunque no todas las historias terminan de esta manera, Allison y Darío demostraron que algunas relaciones pueden transformarse con el tiempo y que sanar también puede abrir espacio para nuevos comienzos, incluso cuando esos comienzos ya no tienen forma de romance.