Expareja de El Dari salió a aclarar quién terminó la relación y hace cuánto no son novios

Sofía León era la novia del humorista Darío Durán, conocido como El Dari. (redes/Instagram)

La relación entre la doctora Sofía León y el humorista Darío Durán, conocido como El Dari, llegó a su fin, y ambos salieron a aclarar los rumores que circulaban en redes sociales.

Primero fue él quien confirmó la ruptura y ahora fue ella la que publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para aclarar quién terminó la relación y hace cuánto no son novios.

Ahora fue Sofía León la que salió a aclarar su ruptura con el humorista El Dari. (redes/Instagram)

León escribió que no entraría en polémicas ni se expondría innecesariamente:

“Ante lo que ha estado circulando en redes, quiero dejar algo claro: no voy a referirme públicamente al tema. Se trata de mi vida privada, y como tal, merece respeto. Hay dos versiones de toda historia, y la mía no necesita ser defendida en redes sociales”.

Darío Durán, mejor conocido como El Dari, es un creador de contenido. Acá junto al colombiano Westcol. (redes/Instagram)

En su mensaje, la doctora explicó que la decisión de terminar la relación fue tomada hace más de un mes, después de un proceso largo y doloroso.

“Se convirtió en una relación fracturada, y era lo correcto por el bien de ambos, no tiene nada que ver con lo que hablan los medios. No busco exponer ni perjudicar a nadie. Simplemente estoy marcando un cierre con respeto por lo que alguna vez compartimos”.

El Dari

Sofía también aclaró que su salida de su antiguo trabajo fue una decisión personal y no el resultado de especulaciones externas.

“Mis personas más cercanas conocen la verdad, y con eso me basta. Cuando uno tiene paz y claridad sobre cómo actuó, no necesita caer en el juego de la manipulación ni la victimización. Gracias a quienes han mostrado respeto y apoyo genuino”.

Por su parte, El Dari también se dirigió a sus seguidores para dar su versión y cerrar cualquier especulación. En su cuenta de Instagram, el humorista aseguró que no volvería a hablar públicamente del tema.

“He recibido numerosos mensajes, incluso de medios o páginas, y considero importante hablar con transparencia, aclarando que este será el único y último mensaje que compartiré sobre el tema”.

Este fue el mensaje que publicó El Dari para confirmar que había terminado su relación con Sofía León. (Instagram/Instagram)

Darío publicó en sus redes que hubo momentos difíciles y que la relación se terminó porque “hubo situaciones complicadas y dolorosas relacionadas con la confianza y la lealtad”.

Con estas declaraciones, tanto Sofía León como Darío Durán buscan poner un punto final con respeto y sin entrar en polémicas.

Ambos coincidieron en que lo más importante es cerrar ciclos desde la madurez y la paz interior, dejando que cada quien continúe su camino sin resentimientos ni especulaciones.