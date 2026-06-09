Ericka Morera revela extraña situación de salud que enfrentó hace unos meses: “Terminé con biopsias”

La periodista Ericka Morera sorprendió este lunes al compartir una situación de salud que enfrentó durante varios meses y que la obligó a someterse a diversos estudios médicos, incluyendo biopsias y exámenes de sangre.

La comunicadora decidió contar su experiencia luego de que muchas personas le preguntaran por qué dejó de utilizar gel en las uñas, algo que formaba parte habitual de su imagen.

Ericka Morera contó que la situación la sufrió en el 2025. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

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Todo comenzó con una reacción inesperada en las uñas

Según explicó la periodista, los síntomas aparecieron el año pasado cuando comenzó a desarrollar una fuerte reacción asociada al gel que utilizaba en sus uñas.

La situación fue tan llamativa que encendió las alarmas y motivó una investigación médica más profunda.

“Desde el año pasado me empezó a dar una reacción superfuerte al gelcolor, por más orgánico, por más todo. De verdad que me dio algo superfuerte el año pasado, que terminé con biopsias, exámenes de sangre, por un tema que me empezó a causar en las uñas”, mencionó Ericka en varias historias de Instagram.

Terminó en emergencias antes de descubrir qué ocurría

La comunicadora también relató que los síntomas no se limitaron únicamente a las uñas.

De hecho, recordó una noche particularmente complicada en la que tuvo que buscar atención médica de urgencia.

Ericka Morera habla de la situación de salud que enfrenta

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“Me empezaba un calor desde adentro como hirviendo y me empezaban a picar las manos y los pies a un nivel que terminé en emergencias antes de detectar lo que era”, confesó.

Morera explicó que pasó cerca de dos meses enfrentando la situación mientras los especialistas realizaban estudios para encontrar el origen del problema.

El diagnóstico cambió algunos hábitos para siempre

Tras varias consultas y exámenes, los médicos lograron determinar la causa del padecimiento y establecer un tratamiento.

“Detectamos lo que era, gracias a Dios y un tratamiento, ya uno de por vida con esto. No es nada de qué preocuparse, pero sí tengo que tomar ácido fólico para toda la vida y cero pintarme las uñas con gel”, afirmó.

La periodista no detalló públicamente el diagnóstico específico, pero sí dejó claro que deberá mantener ciertas medidas permanentes para evitar que el problema vuelva a manifestarse.

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Un cambio que ahora forma parte de su rutina

Desde entonces, Ericka ha modificado algunos hábitos relacionados con el cuidado de sus uñas.

Actualmente, las utiliza cortas y, cuando decide pintarlas, opta únicamente por esmaltes tradicionales o capas de brillo, evitando cualquier producto que pueda desencadenar nuevamente una reacción.

La importancia de escuchar las señales del cuerpo

Durante su relato, Morera aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de prestar atención a cualquier cambio físico y buscar valoración médica cuando sea necesario.

“Por eso es que la salud es tan importante y cualquier cosita que veamos, hay que ir al doctor. Fue un tema de varios meses. No puedo ponerme gelcolor, no sé si es el producto o si es la lámpara que me activa esto que me dio”, agregó.

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