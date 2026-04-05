El desesperado perdón de Wendy Guevara tras video viral con comentarios sobre menores

Wendy Guevara, influencer y presentadora, se encuentra nuevamente en medio de la controversia luego de que resurgiera un video con comentarios realizados entre 2017 y 2018 junto con su amiga Paola Suárez.

En el clip que se ha viralizado, ambas mencionaban sentirse atraídas por personas menores de edad, lo que generó indignación y un fuerte debate en redes sociales.

LEA MÁS: Adriana Toval asegura vivir un calvario tras revelar supuesta relación con esposo de Ana Bárbara

En una reciente entrevista con la prensa mexicana, la creadora de contenido abordó el tema, reconociendo el impacto negativo de sus palabras.

Wendy Guevara realizó los comentarios entre 2017 y 2018. (El Universal México /El Universal México)

La respuesta y disculpas públicas

“Mira, eso fue hace muchos años, no justifico eso porque, pues, es un tema delicado que yo fui una persona que fue violada cuando yo tenía 7 años, 8 años, lo he platicado muchas veces.

LEA MÁS: Actriz Tori Spelling fue hospitalizada junto a cuatro de sus hijos tras ser embestidos en grave accidente

“Obviamente, nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo. Ahora, que ya somos un poquito más curtidas en redes sociales, sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta; obvio, porque estás hablando de un niño, una niña, yo ofrezco disculpas a todos“, mencionó Guevara.

Reacciones que no se detienen

Sin embargo, las disculpas no han logrado frenar las críticas, ya que muchos usuarios consideran que este tipo de temas no deben abordarse en tono de broma.

El caso continúa generando conversación en redes sociales, donde se discute la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto de sus palabras, incluso años después de haber sido emitidas.