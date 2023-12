El Galán apareció en El Chinamo, ¿fichaje de última hora de canal 7?

El Galán fue un personaje que por más de 16 años salió en Repretel.

La aparición que hizo El Galán el martes en El Chinamo dejó a más de uno con la boca abierta.

El personaje que solía salir en Repretel sorprendió ese día, al puro inicio del programa de canal 7, anunciando que la fiesta estaba por comenzar.

“¡Juemialma! Ya es hora de ver El Chinamo. ¡Mamá, venga, vea El Chinamo! Gracias a Dios”, dijo El Galán en su breve intervención, que dejó la interrogante de si fue el fichaje de última hora para la fiesta chinamera.

El conocido personaje interpretado por Édgar Cartín no había sido confirmado por Teletica para el elenco del programa, de ahí la duda que dejó su curiosa participación.

Al respecto, La Teja conversó con el productor de El Chinamo, Alonso Acosta; y con el mismísimo Galán, quienes aclararon todo.

Édgar Cartín es el hombre detrás de El Galán, y este diciembre se quedará en casa cuidando a sus gemelitas Mariángel y Maripaz.

Expectativa

Según Acosta, El Galán “estuvo” el martes en el programa como parte de una expectativa que están haciendo, debido a su participación de este domingo 17 de diciembre en la Misión Chinamo, sección a cargo de Omar Cascante.

“Es un poco para llamar la atención y generar expectativa de que El Galán va a estar con nosotros en la Misión Chinamo”, dijo Acosta, quien mencionó que el video con la intervención de Cartín fue grabado “hace tiempillo”.

En cuanto a si la participación del personaje –que por 16 años fue de Repretel– es para medir y valorar una posible incorporación a otras ediciones de El Chinamo, Acosta no lo descartó del todo.

“Por el momento es muy prematuro hablar de este tema porque hasta hace pocos meses él no está en Repretel, entonces habría que valorarlo más adelante. Por el momento lo invitamos a una Misión Chinamo y después veremos si calza y si se puede llegar a un acuerdo, pero ahora estamos pensando en la invitación del domingo”, afirmó el productor.

El Galán salió en El Chinamo

Hombre libre

Debido a su renuncia a Repretel, hace siete meses y tras quedar fuera de todos los elencos de las transmisiones de fin y principio de año de los canales nacionales, El Galán tendrá su primer diciembre “libre” en 16 años.

Al hablar de su aparición el martes en el programa que desde hace 23 años Teletica pone al aire todos los diciembres, Édgar Cartín mencionó que sí le ilusiona muchísimo poder estar algún año y agradeció por la invitación que le hicieron para este domingo.

“Es una ilusión que tengo ahorita (la de unirse al programa) porque empecé a ver El Chinamo desde que inició y como estaba metido en el asunto del humor, como que siempre fue un sueño estar ahí. Dios me llevó a Repretel y ahí estuve como por 16 años o más y por lo tanto eso se veía lejano (la posibilidad de estar en El Chinamo), pero ahora que no estoy en Repretel, uno no cierra las oportunidades que se dan, máxime que es una ilusión de estar ahí”, reconoció Cartín.

El anhelo de ser tomado en cuenta para el programa ahora está más vigente que nunca al ser “hombre libre”, reconoció.

El Galán ha estado este año en varios programas de canal 7, entre ellos ¡Qué buena tarde!

“Sigo manteniendo la ilusión a pesar de tantos años; es esa espinita, ese gusanillo porque ha sido un sueño y a mí siempre me gusta luchar por los sueños”, continuó el vecino de Cartago, quien ve su participación en la Misión Chinamo como parte de la realización de ese sueño.

En cuanto a la grabación de él “saludando” al público chinamero el martes por la noche, Édgar puntualizó que la hicieron hace dos años cuando todavía él estaba en Repretel.

“Eso se había grabado desde hace como dos años que iba a estar en El Chinamo con esto de la Misión Chinamo pero que por unas situaciones ahí y porque yo estaba en el 6 (canal de Repretel) no se dio”, explicó Cartín.

Consideró que como el material no se usó y este año sí se pudo concretar la invitación al programa, entonces Teletica lo desempolvó con sus propios fines.

El Galán trabajó por muchos años en las transmisiones de diciembre en Repretel y además fue parte de Informe 11: Las Historias.

“Me invitaron para hacer la Misión Chinamo y ahí estaré el domingo, ya después veremos qué pasa ahora que estoy libre”, finalizó el papá de las gemelitas Mariángel y Maripaz de casi dos añitos de nacidas.