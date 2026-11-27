Laura Brenes enfrentó días complejos esta semana y, tras superarlos, la periodista reconoció públicamente a su pareja, Jorge Martínez, por el papel que asumió en medio de su situación.

El jueves por la noche, Brenes sorprendió a la figura de canal 7 con un emotivo y romántico gesto, en el que ventiló su orgullo de tenerlo como pareja y de compartir con él la etapa de ser papás.

Laura Brenes reconoció públicamente el gran papá que es Jorge Martínez. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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Laura contó que esta semana estuvo incapacitada de su trabajo en la Municipalidad de San José, posiblemente por temas de salud, pero mientras reposaba en su casa, Jota asumió con todo su papel de papá y se encargó del cuidado de Sol.

“No pedía mucho para mi vida”

La comunicadora compartió un video donde mostró a Jorge en lo más y lo mejor de su rol como papá. Entre las imágenes hay unas de él pintando con la pequeña y otras donde alista todo para hacer un cambio de pañal.

“Esta semana estuve incapacitada, pero Solecita no pudo estar mejor cuidada y acompañada”, escribió Laura al postear el video.

Laura Brenes compartió imágenes como esta en las que muestra a Jorge Martínez en su rol de papá. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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En la grabación, la periodista agregó un mensaje directo para el periodista de Teletica Deportes, reconociendo lo que significa para ella.

“¡Qué lindo es tener a alguien que comparte, con su corazón, la aventura de ser padres! Yo no pedía mucho para mi vida, pero sin duda, son mi mejor regalo de Dios”, escribió Brenes.

A pesar de que Laura y Jorge no son muy dados a compartir detalles de su vida privada, la paternidad los ha hecho tener algunas excepciones, pues en varias oportunidades presumen en redes la linda etapa que disfrutan juntos.

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