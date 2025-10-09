El mensaje de Natalia Rodríguez antes del decisivo partido entre Costa Rica y Honduras

Natalia Rodríguez ilustró su mensaje para la Selección Nacional con esta pintoresca fotografía. Fotografía: Instagram Natalia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Costa Rica completa está con los dedos cruzados este jueves ante el decisivo partido que enfrentará nuestra Selección Nacional contra Honduras, rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

La Tricolor llega bastante comprometida al cotejo y urgida de los tres puntos, por eso muchos ticos están unidos enviándole buena vibra al equipo de todos.

El partido se disputará a partir de las 8:06 p. m. en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.

Natalia Rodríguez pide “vibra positiva” para la Sele

Entre quienes avivan las emociones previas al juego de la Sele está la querida Natalia Rodríguez, quien invitó a la gente a enviar energía positiva al conjunto patrio.

“Olé, olé, ponele corazón… Hoy (este jueves) es un partido que define muchas cosas y solo queda enviar buenas energías, vibra positiva y esperar lo mejor. La Sele somos todos”, manifestó Natalia en un posteo de Instagram.

La Selección de Costa Rica se medirá este jueves con la de Honduras en un juego decisivo rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Vamos, mis ticos, sí se puede. Pura vida”, agregó la presentadora de Teletica, quien acompañó el mensaje con una pintoresca foto en la que sale bien identificada con la Tricolor e incluso sostiene una bandera con nada más y nada menos que Morgan, el personaje de Mauricio Astorga.

Ticos se unen en redes para apoyar a La Sele

Su mensaje ya comienza a acumular “me gusta” y sumar otras reacciones de apoyo para el equipo de todos los ticos, que esta noche buscará sacar la cara por el país en territorio hondureño.

