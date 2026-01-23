El mundo del rock está de luto: Murió bajista de la banda Scorpions

El mundo del rock está de luto tras la muerte de Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions, quien falleció a los 75 años en Alemania, luego de una prolongada batalla contra el cáncer.

El músico murió acompañado de su familia, que confirmó la noticia y pidió respeto y privacidad en medio del dolor.

Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions, falleció este 23 de enero, según informó su familia. (redes/Facebook)

Buchholz fue una pieza clave en la formación más recordada y exitosa de Scorpions, agrupación que se convirtió en uno de los grandes referentes del rock a nivel mundial. Su llegada a la banda en 1973 marcó el inicio de una etapa decisiva, en la que el grupo alemán consolidó el sonido que lo llevaría a la cima durante las décadas siguientes.

Su debut discográfico con Scorpions se dio en 1974, con el álbum Fly to the Rainbow, y desde entonces fue parte de varios de los trabajos más influyentes del grupo.

Gran trayectoria

Francis Buchholz, de la banda Scorpions, tenía años luchando contra el cáncer. (redes/Facebook)

A lo largo de su carrera con la banda, Buchholz participó en discos emblemáticos como Lovedrive (1979), Blackout (1982) y Love at First Sting (1984), producciones que definieron la era dorada de Scorpions y catapultaron a la agrupación a escenarios internacionales.

El álbum Crazy World (1990) marcó el último trabajo de estudio de Buchholz con Scorpions, cerrando un capítulo fundamental en la historia de la banda.

En un comunicado, la familia del músico destacó su fortaleza y su amor por los suyos durante el proceso de la enfermedad. “Era un hombre de familia en todo el sentido de la palabra, y nuestro dolor es indescriptible”, señalaron.