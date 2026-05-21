El nuevo logro que presume Marilin Gamboa y que sepulta aún más su antigua carrera en televisión

La expresentadora Marilin Gamboa presumió este miércoles otro de los grandes logros que alcanzó lejos de la televisión y que confirma el radical cambio que dio a su vida profesional tras salir de Teletica.

La exfigura de programas como 7 Estrellas y El Chinamo continúa consolidándose en el mundo de los negocios digitales, área que terminó ocupando gran parte de su tiempo luego de su sorpresivo despido de canal 7 en agosto del 2023.

Marilin Gamboa dio un giro radical a su vida desde que salió de Teletica, en agosto del 2023. Fotografía: Instagram Marilin Gamboa. (Instagram/Instagram)

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Marilin Gamboa obtuvo nueva certificación financiera

Esta vez, Marilin Gamboa compartió con orgullo que obtuvo una certificación como arquitecta patrimonial por parte de Avante Capital Advisors.

“Así que oficialmente soy una arquitecta patrimonial certificada. Un logro más. Gracias a Dios. Un título que me acredita como una persona que está certificada y acreditada en inversiones, finanzas y protección patrimonial. A Dios sea la honra”, expresó al anunciar la noticia en redes sociales.

La exfigura de Teletica se afianza en el mundo financiero

La certificación fortalece aún más el camino profesional que Gamboa viene desarrollando desde hace casi tres años, pues ahora también se proyecta como asesora financiera especializada en estrategias de inversión, protección y estructura patrimonial.

Marilin Gamboa presumió su nuevo logro con título en mano. Fotografía: Instagram Marilin Gamboa. (Instagram/Instagram)

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“Este rol se enfoca en solucionar la brecha que existe entre generar ingresos y saber estructurarlos correctamente”, explica Avante Capital Advisors en su sitio web sobre este tipo de acreditación.

Marilin Gamboa dejó atrás la televisión

Marilin Gamboa ya incorporó este nuevo logro en la descripción de su perfil de Instagram, donde también se presenta como experta en neurociencias, trading con inteligencia artificial, networking y arquitectura patrimonial.

“Te ayudo a construir libertad económica y patrimonial”, destaca la comunicadora sobre la nueva etapa que disfruta lejos de las cámaras.

Marilin trabajó durante 23 años en Teletica, por lo que su vida actual representa un giro total respecto a la época en la que fue una de las figuras más reconocidas de la televisión costarricense.

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