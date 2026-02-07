Marilin Gamboa asolea los lujos que se da en el trabajo que asumió tras salir de Teletica

Marilin Gamboa aprovechó un viaje que anda haciendo por Alemania para sacar a asolear todos los lujos que le permite darse el trabajo que asumió tras salir de Teletica.

Marilin Gamboa va para los tres años alejada de la televisión. Fotografía: Instagram Marilin Gamboa. (Instagram/Instagram)

La expresentadora del 7 fue despedida del canal del trencito a finales de agosto del 2023 y, casi dos años y medio después, los gustos que se da son la envidia de muchos.

Gamboa se dedica desde entonces con más fuerza a los negocios digitales, un mundo para el que estudió muchísimo para alcanzar resultados económicos que cualquiera desea.

Esta semana, en Instagram, Marilin enumeró “lo que Dios me permite vivir por medio del networking y el trading con IA”, como aludió sobre los negocios que la tienen viviendo en medio de grandes lujos y solvencia económica.

La exfigura de 7 Estrellas destacó que su nuevo trabajo tras su paso por la televisión le otorgó todas estas libertades: libertad de elegir dónde y con quién estar, geográfica (de estar en cualquier parte del mundo), de tiempo, de presupuestos y de crecer a diario profesional y personalmente.

Marilín Gamboa trabajó en canal 7 durante 23 años y fue figura insigne de 7 Estrellas. Fotografía: Archivo LT.

Asimismo, mencionó que su trabajo actual le da libertad de expansión, de inventarios, de locales, de empleados, de dramas y “libertad para vivir como soñé”.

“Aprendí que vivir mi propia historia, de la mano de Dios, es más valioso que cualquier opinión ajena. Dios abre puertas donde hay disciplina y fe. Cuando caminamos con propósito, Dios se encarga del resto”, agregó Gamboa.

Marilin trabajó en Teletica durante 23 años, por lo que creció en medio de las luces y las cámaras de televisión; tras su salida de canal 7, su “vida del espectáculo” se apagó para emprender la que presume hoy.

Marilin Gamboa enumeró todas las ventajas y lujos que tiene el trabajo que hace desde que salió de Teletica. Fotografía: Instagram Marilin Gamboa. (Instagram/Instagram)

