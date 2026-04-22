Marilin Gamboa se sincera sobre un cambio físico que repercutió en su salud

La expresentadora Marilin Gamboa se sinceró como pocas veces y habló sobre un cambio físico que la llevó a tomar una decisión por su salud.

La exfigura de Teletica contó en redes sociales que hace tres semanas inició un tratamiento tras notar que había subido algunos kilos que afectaban su bienestar.

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“He estado replanteándome si de verdad me gustaba o no estar más rellenita y me di cuenta que no, que no me gustaba, que me siento muchísimo más cómoda con menos peso o con el peso que siempre he estado acostumbrada a tener”, expresó Gamboa, de 50 años.

Marilin Gamboa está concentrada en sus negocios digitales tras salir de la televisión, en el 2023. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Cansancio, sueño y falta de energía

Gamboa explicó que el aumento de peso no solo era un tema estético, sino que ya le estaba pasando factura en su día a día.

“Empecé a ver que estaba más cansada, más somnolienta, como que me daba más ‘hueva’ ser disciplinada y ahí empiezan a participar las benditas hormonas. No todos los días nos vamos haciendo más jóvenes, estamos claros, y hay un proceso. Hay diferentes etapas de la mujer que tenemos que vivir, no solo las mensuales, sino las que vienen por temporadas”, comentó.

Buscó ayuda médica para tomar una decisión

La exintegrante de 7 Estrellas relató que acudió a especialistas, quienes le indicaban que su peso estaba dentro de lo normal, aunque ella no se sentía cómoda.

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“Siempre estaba acostumbrada a mantener una talla, a mantener un peso que, para mí, ha sido el ideal, y no me estaba sintiendo cómoda; pero en las citas me decían que estaba bien. Si no me ponía las pilas, cuando me veo era con un sobrepeso difícil de manejar”, afirmó.

Un tratamiento que ya le da resultados

En su búsqueda encontró una opción que decidió probar: un tratamiento con péptidos.

“Estoy muy contenta. Solo tengo tres semanas y ya en ese plazo he logrado ver cambios significativos con esa ansiedad, esa pesadez y estar somnolienta. Estoy en un proceso de pérdida de peso con péptidos”, contó.

Según explicó, se trata de una inyección semanal que le ha ayudado a controlar la ansiedad, dormir mejor y recuperar energía.

“No me altera el organismo y siento que volví a ser yo y eso me encanta. No es un plan de alimentación cruel con uno, sino que es para ayudar a resetear el organismo, que es lo importante”, añadió.

La revelación de Marilin Gamboa

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Un cambio que impacta su calidad de vida

Marilin también detalló que uno de los factores que influyó en su aumento de peso fue el apetito nocturno, algo que ha logrado controlar con este proceso.

Hoy, asegura sentirse mejor y más cómoda consigo misma, en una etapa donde prioriza su salud y bienestar por encima de cualquier otra cosa.