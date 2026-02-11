Marilin Gamboa se destapó y reveló el capítulo escondido de su paso por Teletica

La empresaria y expresentadora Marilin Gamboa soltó una verdadera bomba este miércoles en De boca en boca, al destapar un capítulo poco conocido de sus 23 años en Teletica.

Gamboa, quien formó parte de 7 Estrellas y otras producciones de canal 7, fue despedida en agosto del 2023 de forma inesperada, en un momento que dio mucho de qué hablar.

Marilin Gamboa cerró su etapa en Teletica como presentadora de 7 Estrellas. Fotografía: Instagram Marilin Gamboa.

Ahora, más de dos años después de su salida, reconoció que no todo fue color de rosa en la empresa del trencito.

“Un par que no me gustaron mucho”

En el programa farandulero de canal 7, Marilin aseguró que disfrutó al máximo su carrera en televisión, aunque dejó claro que hubo personas que le complicaron el camino.

“Es una etapa que disfruté al máximo (la de presentadora de televisión). Trabajé en televisión desde los seis años de edad; le saqué el jugo hasta más no poder. Estuve trabajando en la mejor empresa del país, que es Teletica”, dijo.

Pero luego soltó la frase que encendió las redes: “Tuve muy buenos compañeros, un par que no me gustaron mucho, nada más”.

Marilin Gamboa vive una vida de lujos y comodidas gracias a su nuevo trabajo tras Teletica. Fotografía: Instagram Marilin Gamboa.

“Me hicieron la vida imposible”

Al ser cuestionada sobre quiénes eran esas personas, la también empresaria evitó revelar nombres.

“No puedo decir, pero son dos personas que sí me hicieron la vida imposible, pero de ahí en adelante, lo que tengo son gratos recuerdos”, afirmó.

Nueva vida lejos de la televisión

Desde que dejó canal 7, Marilin Gamboa se ha enfocado en sus negocios digitales, los cuales —según ha contado— le permiten tener independencia económica, flexibilidad de horarios y una vida llena de comodidades.

De hecho, hace pocos días habló públicamente sobre las ventajas de su nueva etapa profesional, asegurando que disfruta mucho más su estilo de vida actual.