El “robasuspiros” de la televisión costarricense de los 2000 vive en Estados Unidos y tiene un montón de negocios

El nombre de Jeffrey Acosta, expresentador de VM Latino, todavía despierta recuerdos en quienes vivieron la televisión musical de la Costa Rica de finales de los 90 y principios de los 2000.

Hoy, a sus 53 años, el tico vive en Los Ángeles, donde ha construido una vida muy distinta, pero igual de intensa: empresario, creativo, músico y emprendedor.

Jeffrey Acosta fue uno de los grandes galanes que trabajó en VM Latino. Fotografía: Cortesía Jeffrey Acosta. (Cortesía/Cortesía)

De Costa Rica al mundo: una vida fuera de Tiquicia desde el 2005

Jeffrey salió de Costa Rica en el 2005, cuando tenía 33 años, y desde entonces ha pasado por Ecuador, Chile, Perú y Bolivia, siempre ligado a la televisión, la radio, los eventos y la música.

“Tengo 18 años de vivir en Los Ángeles y ya llevo bastante fuera de Tiquicia”, contó el exanimador, quien asegura que esa etapa en medios fue un proceso de aprendizaje entre 1995 y 2005, mientras definía qué quería hacer con su vida.

Familia, separaciones y nuevos comienzos

El exgalán de la TV conoció a quien fue su primera pareja en Ecuador, durante la última temporada de A todo dar. Con ella tuvo tres hijos, hoy de 16, 13 y 12 años. Tras 11 años juntos, se separaron.

Luego se volvió a casar, pero esa relación terminó en enero del año pasado. De ese matrimonio nació su hijo menor, de 3 años.

Actualmente, tiene cuatro hijos: dos mujeres y dos hombres, todos viviendo en Estados Unidos con sus mamás.

Jeffrey Acosta tiene 53 años y vive en Los Ángeles. Fotografía: Cortesía Jeffrey Acosta. (Cortesía/Cortesía)

El negocio que lo llevó a Hollywood

Al llegar a Estados Unidos, Jeffrey trabajó como ingeniero industrial, pero pronto le ofrecieron un puesto en una compañía de rotulación de vehículos, donde se capacitó y sacó certificaciones para trabajar en ese país.

En la empresa, que hoy es de su propiedad, lleva 18 años y se dedica principalmente a la rotulación de carros, autobuses del aeropuerto y proyectos especiales para Hollywood y para artistas como Britney Spears, Rihanna, Pharrell Williams y Drake.

Eso sí, aclara que nunca ha conocido a estas estrellas, pues todos los trabajos que ha hecho se manejan a través de agencias de mercadeo y representantes. Por ejemplo, recuerda que rotuló los vehículos que usó Rihanna cuando lanzó uno de sus perfumes.

Jeffrey Acosta se conversa haciedo ejercicios y jugando fútbol. Fotografía: Cortesía Jeffrey Acosta. (Cortesía/Cortesía)

Ideas Marketing: ayudando a latinos a crear marca

Además, Jeffrey es dueño de Ideas Marketing, una agencia de mercadeo digital con más de 10 años, enfocada en apoyar a la comunidad latina con imagen de marca, logotipos y manejo de redes sociales.

Su formación en administración de empresas con mercadeo y publicidad le permitió unir su experiencia en medios con la del mundo empresarial, de ahí los negocios que tiene y continúa lanzando.

Summa Surf: el sueño que nació en el colegio

Uno de los proyectos que más ilusión le genera es Summa Surf, una marca de surf y cultura de playa que lanzó apenas en noviembre pasado.

La marca mezcla un estilo vintage con lo moderno, usa elementos de inteligencia artificial y busca crear comunidad, más que competir con gigantes del mercado.

Entre los productos que comercializa con esa marca están paños, sombrillas, “hoodies”, “frisbees” y hasta bolas de voleibol de playa.

“Lo que quiero con la marca es crear una comunidad de surf y más que en California y Los Ángeles, está la cuna del surf. Vamos a ir poco a poco metiendo la marca, que es una mezcla entre vintage y moderno”, dijo a La Teja.

Este año planea ventas online, eventos en las cinco playas más importantes de Los Ángeles y actividades en Costa Rica, con apoyo de Paul André, su exjefe en VM Latino, todo esto para lanzar por todo lo alto su negocio más reciente.

"Rompe cintura", el éxito de ex-VM Latino que es un pegue en Colombia

La música nunca se fue

Aunque hoy no se dedica de lleno a la música, Jeffrey sigue activo como cantante y compositor, otra de sus facetas con las que también hace negocios. Cada año lanza entre dos y cuatro canciones.

Actualmente, tiene un tema sonando en Colombia, “Rompe cintura”, y ha trabajado con artistas como Keylor Killa o John Steel de Costa Rica y un cantante mexicano conocido como Zebra.

“Soy un cantante romántico, aunque haga urbano. Mis canciones son de amor y desamor”, explicó.

Jeffrey Acosta es papá de cuatro hijos. Fotografía: Cortesía Jeffrey Acosta. (Cortesía/Cortesía)

Extraña Costa Rica… y quiere volver

Aunque nació en Estados Unidos, Jeffrey se crio en Costa Rica desde los 5 años hasta los 33, y asegura que el país lo lleva en la sangre.

“Extraño la cultura, las amistades, el ambiente. Estados Unidos es otra cosa, es más de trabajo; aquí la gente es más indiferente. Extraño la amabilidad del costarricense y eso es lo que trato de proyectar aquí”, confesó.

Viaja a Costa Rica una o dos veces al año, sueña con abrir un bar en el país y no descarta regresar definitivamente cuando alcance su libertad financiera, pensando en el retiro.

“Siempre he dicho que quiero morir en Costa Rica”, sentenció. “Espero a los 60 (años) estar regresando a vivir en la playa y sería bonito abrir un bar vintage. Entre mis planes sí está regresar a Costa Rica y digo que si me muero antes de tiempo, que me manden y me entierren al lado de mi mamá”, comentó.

Del galán de antes al perfil bajo de hoy

En su época de televisión, su imagen de galán le trajo fama, acoso y envidia, pero también oportunidades como las recordadas Ladies Night, que fueron todo un pegue en la Costa Rica fiestera de aquellas épocas.

“Le saqué provecho (a su galanura)”, afirmó entre risas.

Hoy lleva una vida más tranquila, pero siempre cuidándose. Hace gimnasio, juega fútbol con un equipo de veteranos y vive “bajo perfil”.

“La juventud no es eterna, pero hay que envejecer con estilo”, finalizó con picardía.

Jeffrey Acosta tiene varios negocios en Estados Unidos. Fotografía: Cortesía Jeffrey Acosta. (Cortesía/Cortesía)

