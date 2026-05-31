El tierno mensaje de Ed Sheeran al despedirse de Costa Rica que conmovió a sus fans

La presentación de Ed Sheeran en el estadio Nacional dejó momentos que difícilmente olvidarán quienes asistieron al espectáculo.

El agradecimiento de Ed Sheeran

Según relató el creador de contenido Ron Glezch, antes de despedirse el cantante dedicó unas palabras especiales a sus fans: “Gracias por asistir y soportar la lluvia”.

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Además, el artista recordó que habían pasado varios años desde su última visita al país y agradeció las muestras de cariño.

Ed Sheeran supo cómo ganarse al público. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Gracias por el cariño que he sentido en las calles, en el hotel, en todas partes”, expresó.

Como cierre de la velada, Ed Sheeran apareció con una camiseta oficial del tour que incluía la bandera de Costa Rica, mientras interpretaba “Shape Of You”, un gesto que fue recibido con entusiasmo por los asistentes.

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A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, miles de seguidores acompañaron al artista británico durante una noche cargada de emociones, música y cercanía con el público.

Un concierto lleno de sentimientos

Canciones como “Perfect” y “Thinking Out Loud” fueron de las más coreadas de la noche. Las luces de los celulares iluminaron el recinto mientras muchos asistentes se emocionaban con las interpretaciones más románticas del cantante.