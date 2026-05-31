Ed Sheeran desató la locura en el Estadio Nacional con una inesperada sorpresa

Este sábado 30 de mayo se realizó uno de los eventos musicales más esperados del año con la presentación del cantante británico Ed Sheeran, quien llegó al país como parte de su gira Loop Tour.

Desde horas antes del espectáculo, sus seguidores comenzaron a reunirse en el Estadio Nacional para disfrutar de una jornada que prometía emociones, grandes éxitos y una experiencia diferente a cualquier otro concierto.

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El creador de contenido Ronny González Chavarría, conocido como Ron Glezch, compartió detalles con La Teja de la experiencia desde antes del inicio del espectáculo y destacó algunos de los momentos más llamativos de la jornada.

Ed Sheeran tocó corazones con su talento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La lluvia no frenó la expectativa

La lluvia y las bajas temperaturas provocaron que muchas personas ingresaran más tarde de lo previsto y que otras no pudieran lucir los atuendos que habían preparado para la ocasión, ya que tuvieron que protegerse con capas impermeables.

A las 6:30 p.m. apareció el dúo invitado Honahlei, encargado de abrir la noche y preparar el ambiente para la presentación principal.

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Una entrada inesperada que sorprendió a todos

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Ed Sheeran apareció a las 7:30 p.m. Los asistentes esperaban verlo ingresar por la tarima principal, pero el cantante decidió sorprender a todos apareciendo en el Stage B.

La decisión permitió que una parte importante del público lo tuviera mucho más cerca desde el inicio del espectáculo, generando una reacción inmediata de aplausos y emoción.

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Posteriormente, el artista se trasladó al escenario principal para explicar uno de los elementos más importantes de su gira.

El secreto detrás del Loop Tour

Durante el concierto, Ed Sheeran explicó a sus seguidores el funcionamiento del llamado looper, una herramienta tecnológica que le permite grabar y reproducir sonidos en tiempo real durante sus presentaciones.

Precisamente de este concepto nace el nombre de la gira Loop Tour. Además, el artista mostró cómo logra crear efectos de percusión utilizando únicamente su guitarra.

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Una conexión especial con el público

Otro aspecto destacado fue la constante interacción de Sheeran con sus seguidores. Aunque todas sus intervenciones fueron en inglés y algunas personas tuvieron dificultades para comprender completamente su pronunciación británica, eso no impidió que la conexión con el público fuera evidente.

Uno de los momentos más divertidos ocurrió cuando pidió a distintas graderías competir para demostrar cuál podía cantar más fuerte durante la interpretación de “Give Me Love”.

Más adelante, la emoción aumentó cuando invitó a su banda al escenario para interpretar “Galway Girl”, una de las canciones más celebradas de la noche.

Las canciones que hicieron vibrar el estadio

Entre los instantes más emotivos destacó la interpretación de “Photograph”, canción que provocó una de las reacciones más intensas de toda la velada.

Sin embargo, fue durante “Thinking Out Loud” y “Perfect” cuando el ambiente alcanzó un nivel especial de emoción.

“Con ‘Perfect’, hubo un silencio muy sentido, se siente una vibra de que todo mundo tiene una lagrima por salir”, detalló el creador de contenido.

Además, varias propuestas de matrimonio ocurrieron en las gradas durante estas canciones, momentos que Ron Glezch describió como algo “imposible de describir”.

“Es muy raro, normalmente en la canción mas famosa de un artista, la gente canta, grita, aplaude, pero con estas dos canciones fue diferente, el estadio en silencio y Ed cantándonos como si nos la estuviera dedicando”, comentó el creador de contenido.

Más que un concierto, la presentación de Ed Sheeran terminó convirtiéndose en una experiencia cargada de emociones, cercanía y recuerdos inolvidables para miles de personas que vivieron una noche única.