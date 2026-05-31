Naomy Valle se robó el show en la pelea que terminó perdiendo su hermana Yokasta

Antitos de la pela que perdió Yokasta Valle, su hermana Naomy también logró captar la atención del público.

La joven boxeadora compartió en sus redes sociales un video en el que aparece caminando mientras luce un elegante conjunto negro tipo short, acompañado de tacones rojos y un bolso como accesorio. Su estilo, combinado con una actitud segura frente a la cámara, rápidamente generó comentarios y reacciones entre sus seguidores.

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Un look que no pasó desapercibido

En las imágenes, Naomy aparece modelando como si estuviera sobre una pasarela, mostrando un atuendo que resaltó su belleza. Además, llevó el cabello suelto, complementando una imagen que provocó elogios.

Naomy Valle anda acompañando a su hermana. (INstagram/Instagram)

Apoyo para una noche especial

Naomy se encuentra en Estados Unidos acompañando a Yokasta, quien enfrentará a la mexicana Lourdes Juárez por el título vacante de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo.

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La campeona buscará conquistar su séptimo cinturón mundial y seguir ampliando su legado en el boxeo, en una noche que podría marcar otro capítulo histórico para su carrera.