Ed Sheeran en Costa Rica: horarios, accesos y todo lo que debe saber antes del concierto

La espera terminó para los fans de Ed Sheeran, quien regresará a Costa Rica este sábado 30 de mayo para presentar su exitoso LOOP Tour en el estadio Nacional.

El artista británico volverá a encontrarse con miles de seguidores en un concierto que promete estar lleno de música, cercanía y una producción diseñada para sorprender.

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Uno de los aspectos que más expectativa ha generado es la confirmación un escenario B, una plataforma especial ubicada en el centro de la localidad Front Numerado.

Ed Sheeran se presentará en Costa Rica el próximo sábado 30 de mayo. (AFP/AFP)

Esta estructura permitirá que el cantante tenga una interacción más cercana con el público durante la presentación.

Horarios y actividades para los asistentes

Las puertas del recinto abrirán a las 3 p.m., permitiendo a los asistentes disfrutar de diferentes activaciones de patrocinadores y de una variada oferta gastronómica disponible en los foodtrucks instalados en el lugar.

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El dúo Honahlei será el encargado de abrir la jornada musical a las 6 p.m. Posteriormente, el espectáculo principal dará inicio alrededor de las 7 p.m.

Accesos según la localidad

Los asistentes de Front Numerado ingresarán por la zona noreste del estadio, mientras que quienes tengan boletos para Sombra, Platea y Balcón Este deberán utilizar el acceso este.

Por su parte, los sectores de Palcos, Platea Oeste, Sombra Oeste y Platea Especial tendrán ingreso por el acceso oeste, frente a Teletica. La Gradería Sur contará con entrada por el costado sur y Gramilla por el acceso suroeste.

Aunque el espectáculo está a pocas horas de realizarse, todavía quedan entradas disponibles y se pueden adquirir por medio de www.eticket.cr y www.edsheeran.com