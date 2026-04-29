Ed Sheeran reapareció tras complicada enfermedad y mostró radical cambio de imagen

El cantante británico aseguró que la enfermedad fue muy dolorosa. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Ed Sheeran preocupó a sus seguidores luego de revelar que ha pasado las últimas semanas enfrentando un doloroso problema de salud que incluso lo llevó a hacer cambios importantes en su vida.

El intérprete de “Thinking Out Loud” contó, mediante sus redes sociales, que sufrió culebrilla durante el último mes, una infección viral que calificó como una experiencia muy complicada.

“He tenido culebrilla durante el último mes. No lo recomiendo”, escribió el cantante británico.

LEA MÁS: El inesperado detalle del show de Ed Sheeran en Costa Rica que enloquecerá a sus fans

A pesar del duro proceso, Sheeran aseguró que poco a poco ha ido mejorando y aprovechó para compartir una reflexión sobre la etapa que está viviendo actualmente.

Se rapó como símbolo de cambio

Además de hablar de su salud, el artista sorprendió al mostrar un radical cambio de imagen al aparecer completamente rapado.

Según explicó, decidió afeitarse la cabeza como una forma de representar un nuevo comienzo en su vida.

“Quería afeitarme como símbolo de un nuevo comienzo”, comentó.

El cantante aseguró que atraviesa una etapa llena de cambios positivos y confesó que quedó encantado con su nuevo look, tanto así que piensa mantenerlo por un tiempo.

Así se ve Ed Sheeran con su nuevo look. (ed sheeran /ed sheeran)

LEA MÁS: Daniel Céspedes contó cuáles alternativas tomó tras haber dejado de fumar

¿Qué es la culebrilla?

De acuerdo con información de la Mayo Clinic, la culebrilla es una infección viral causada por el mismo virus que provoca la varicela.

Aunque muchas personas la padecen años después de haber tenido varicela, el virus permanece en el cuerpo y puede reactivarse con el paso del tiempo.

La afección suele provocar erupciones dolorosas en la piel y, aunque normalmente no pone en riesgo la vida, sí puede generar dolores intensos y fuertes molestias.

Ed Sheeran reveló que sufrió culebrilla durante el último mes. (LEON NEAL)

Se prepara para volver a los escenarios

El cantante de 35 años también aprovechó la publicación para confirmar que ya se prepara para regresar a los escenarios luego de una pausa de casi dos meses.

Actualmente, Sheeran se encuentra realizando su gira internacional llamada Loop Tour y su próximo concierto será en República Dominicana, donde retomará oficialmente sus presentaciones en Latinoamérica.

“Reiniciando el tour en una semana, no puedo esperar para volver”, expresó emocionado.

El artista lanzó su más reciente álbum, “Play”, en septiembre de 2025, y desde entonces ha mantenido una intensa agenda de conciertos alrededor del mundo.