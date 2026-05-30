Melania Villalta no estará en el estreno de La Revista Mundialista de Teletica: esto pasó

Una de las grandes novedades de La Revista Mundialista de Teletica para la Copa del Mundo 2026 es la incorporación de Melania Villalta en el elenco del programa.

La oportunidad marca el regreso de la macha a canal 7; sin embargo, su debut en la producción mundialista será después del estreno de la temporada.

Melania Villalta representó a Costa Rica en el Miss Grand International All Stars, concurso de belleza que se celebró este sábado en Tailandia. (Instagram/Instagram)

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Melania no llegará a tiempo

Este lunes 1 de junio, a las 9 de la noche, Teletica estrena La Revista Mundialista, pero Melania no estará en este primer programa.

Villalta estuvo los últimos días en Tailandia compitiendo en el concurso Miss Grand International All Stars y a pesar de que la final del certamen fue este sábado, el viaje es bastante largo y no estará en el país el lunes.

Adriano Núñez, director en Costa Rica del concurso en el que andaba compitiendo Melania en Asia, dijo a La Teja que la modelo llega a Costa Rica el martes.

Si aterriza a tiempo, puede que Melania se estrene en el programa un día después del estreno; de lo contrario será hasta el miércoles 3 de junio.

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Teletica estrena este 1 de junio La Revista Mundialista de la Copa del Mundo 2026. (Captura/La Nación)

Esto dijo Teletica sobre fichaje de Melania Villalta

Sobre la llegada de Villalta a esta producción de temporada de Teletica, Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de la empresa, se refirió este viernes durante una entrevista con La Teja.

“Melania tiene muchísima conexión con el público, frescura frente a cámara y un perfil que complementa muy bien el tono de la revista. La Revista Mundialista nunca ha sido solo análisis deportivo; también tiene entretenimiento, ambiente y contenido más ligero, y sentimos que ella encajaba muy bien en esa dinámica”, afirmó sobre la llegada de la sensual rubia al programa.

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