Farándula

Melania Villalta no estará en el estreno de La Revista Mundialista de Teletica: esto pasó

Modelo y presentadora es una de las grandes novedades de la producción de canal 7 para la Copa del Mundo 2026

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Una de las grandes novedades de La Revista Mundialista de Teletica para la Copa del Mundo 2026 es la incorporación de Melania Villalta en el elenco del programa.

La oportunidad marca el regreso de la macha a canal 7; sin embargo, su debut en la producción mundialista será después del estreno de la temporada.

Melania Villalta
Melania Villalta representó a Costa Rica en el Miss Grand International All Stars, concurso de belleza que se celebró este sábado en Tailandia. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Así será La Revista Mundialista de Teletica para la Copa del Mundo 2026

Melania no llegará a tiempo

Este lunes 1 de junio, a las 9 de la noche, Teletica estrena La Revista Mundialista, pero Melania no estará en este primer programa.

Villalta estuvo los últimos días en Tailandia compitiendo en el concurso Miss Grand International All Stars y a pesar de que la final del certamen fue este sábado, el viaje es bastante largo y no estará en el país el lunes.

Adriano Núñez, director en Costa Rica del concurso en el que andaba compitiendo Melania en Asia, dijo a La Teja que la modelo llega a Costa Rica el martes.

Si aterriza a tiempo, puede que Melania se estrene en el programa un día después del estreno; de lo contrario será hasta el miércoles 3 de junio.

LEA MÁS: Vanessa Pulgarín se coronó como la gran ganadora de Miss Grand All Stars 2026

Revista Mundialista; Teletica
Teletica estrena este 1 de junio La Revista Mundialista de la Copa del Mundo 2026. (Captura/La Nación)

Esto dijo Teletica sobre fichaje de Melania Villalta

Sobre la llegada de Villalta a esta producción de temporada de Teletica, Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de la empresa, se refirió este viernes durante una entrevista con La Teja.

Melania tiene muchísima conexión con el público, frescura frente a cámara y un perfil que complementa muy bien el tono de la revista. La Revista Mundialista nunca ha sido solo análisis deportivo; también tiene entretenimiento, ambiente y contenido más ligero, y sentimos que ella encajaba muy bien en esa dinámica”, afirmó sobre la llegada de la sensual rubia al programa.

LEA MÁS: Melania Villalta llega motivada a final de Miss Grand Internacional y ya suma nuevos proyectos en televisión

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Melania VillaltaTeleticaLa Revista Mundialistacanal 7
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.