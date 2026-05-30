Teletica quita de la final de Batalla de karaoke gustado segmento

Uno de los segmentos que más gustaron al público del programa Batalla de karaoke fue eliminado por Teletica para la gran final del formato.
Este domingo 31 de mayo, a partir de las 7 de la noche, iniciará la última gala de la producción que busca al mejor karaokero de Costa Rica.
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El que no está invitado a la fiesta
La televisora dio a conocer los pormenores de la última gala en un comunicado de prensa y anunció que el segmento El Reto, no será parte de la gran final.
En ese espacio, los participantes disputaron 50 mil votos automáticos si cantaban al pie de la letra una canción sorpresa que elegía la producción para cada uno.
“A diferencia de las galas anteriores, la final no contará con reto. Sin embargo, cada finalista deberá asumir un doble desafío: interpretar una canción individual y además compartir el escenario junto a un destacado artista nacional en presentaciones especiales que prometen elevar la emoción de la noche”, indicó el comunicado de Teletica.
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Así cantarán los finalistas en su presentación a dúo
Las parejas musicales de la gran final serán:
- Alonso Sanabria junto a Jecsinior Jara
- Josué Miranda junto a María José Castillo
- Tracy Jiménez junto a Arlene Elizondo
- Danier Barrantes junto a Tapón
- Juan Diego Valerio junto a Karina Severino
- Verónica López junto a Marco Jara
- Ana Yancy Varela junto a Jorge Chicas
Sobre el show, Teletica dijo: “Cada presentación buscará conectar con el público mediante interpretaciones cargadas de energía, emoción y cercanía, en una noche donde las historias personales de cada finalista volverán a ser protagonistas”.
El ganador de Batalla de karaoke recibirá 3 millones de colones como premio.
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