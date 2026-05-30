Teletica quita de la final de Batalla de karaoke gustado segmento

Uno de los segmentos que más gustaron al público del programa Batalla de karaoke fue eliminado por Teletica para la gran final del formato.

Este domingo 31 de mayo, a partir de las 7 de la noche, iniciará la última gala de la producción que busca al mejor karaokero de Costa Rica.

Keyla Sánchez e Ítalo Marenco fueron los presentadores estelares de Batalla de karaoke. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly ARce)

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El que no está invitado a la fiesta

La televisora dio a conocer los pormenores de la última gala en un comunicado de prensa y anunció que el segmento El Reto, no será parte de la gran final.

En ese espacio, los participantes disputaron 50 mil votos automáticos si cantaban al pie de la letra una canción sorpresa que elegía la producción para cada uno.

“A diferencia de las galas anteriores, la final no contará con reto. Sin embargo, cada finalista deberá asumir un doble desafío: interpretar una canción individual y además compartir el escenario junto a un destacado artista nacional en presentaciones especiales que prometen elevar la emoción de la noche”, indicó el comunicado de Teletica.

Batalla de karaoke llega a su fin este domingo 31 de mayo. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly ARce)

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Así cantarán los finalistas en su presentación a dúo

Las parejas musicales de la gran final serán:

Alonso Sanabria junto a Jecsinior Jara

Josué Miranda junto a María José Castillo

Tracy Jiménez junto a Arlene Elizondo

Danier Barrantes junto a Tapón

Juan Diego Valerio junto a Karina Severino

Verónica López junto a Marco Jara

Ana Yancy Varela junto a Jorge Chicas

Sobre el show, Teletica dijo: “Cada presentación buscará conectar con el público mediante interpretaciones cargadas de energía, emoción y cercanía, en una noche donde las historias personales de cada finalista volverán a ser protagonistas”.

El ganador de Batalla de karaoke recibirá 3 millones de colones como premio.

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