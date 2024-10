Elena Correa vive una pesadilla desde que su perrito Mickey desapareció

Elena Correa tiene un perrito más a parte de Mickey (el cafecito); el otro peludito de la modelo y cantante es Motita. (Cortesía)

Elena Correa lleva días sin dormir con tranquilidad, llorando mares y recorriendo las calles, lotes baldíos, bosques y ríos de San Rafael de Heredia y alrededores, debido a que su perrito Mickey desapareció de su casa hace más de una semana.

La cantante y modelo anda buscando con desesperación a su “perrhijo” y aunque ha recibido varias llamadas que informan de su posible paradero, hasta el momento el peludito sigue sin regresar a sus brazos.

Correa tiene la corazonada de que Mickey lo tiene alguna persona, por eso clama para que, si es así, se lo devuelvan. A cambio de su peludito, Ele ofrece 700 mil colones y la promesa de que no tomará represalias contra nadie.

“Mickey no es un perro, él representa un hijo para mí en este momento de mi vida”. — Elena Correa, modelo y cantante.

La exmiss Costa Rica habló con La Teja sobre el difícil momento que vive y relató cómo fue que Mickey llegó a su vida, hace 12 años. Correa pidió a las personas que si tienen información sobre el destino del animalito, la hagan llegar al número 8527-8383.

¿Cómo fue que llegó Mickey a su vida?

Mickey llegó hace 12 años, aproximadamente, fue un regalo que me hicieron y fue algo que siempre había querido porque esos perritos son demasiado lindos, parecen peluches y yo lo quería. La ilusión que me dio cuando lo vi fue muy linda porque hicimos conexión desde el primer día y siempre estuvimos juntos todos estos años. Lo llevaba a todos lados, a la playa, veía tele conmigo, dormía conmigo, entonces no ha sido solamente un perro, sino que ha sido parte de mi familia y, como lo he dicho, para mí es como un hijo.

¿Quién le regaló a Mickey?

Mi esposo (el empresario Carlos Rodríguez).

¿Fue su primer perrito?

No. Siempre he tenido un montón de perros, incluso he adoptado y rescatado perros; pero él fue el primer perro que tuve con mi esposo. Es de raza Pomeranian.

Dice que compartía todas sus actividades con él…

Todo. Iba a hacer ejercicio y el perrito estaba ahí; me metía a bañar y estaba ahí en el baño. Estaba todo el día conmigo.

Elena Correa es supercariñosa y le encanta consentir a sus "perrhijos" Mickey y Motita. (Cortesía)

¿Cómo han sido estos nueve días que lleva Mickey desaparecido?

Han sido muy difíciles. Los primeros días estuve muy afectada porque tenía mucho miedo de que estuviera en la calle, entonces pasaba prácticamente llorando todo el día. Además salía a buscarlo desde muy temprano o a veces más tarde y me quedaba hasta la madrugada buscándolo. He tenido un grupo de apoyo que ha estado conmigo ayudándome a buscar, pegar póster, repartir volantes y eso ha ayudado a que me vaya tranquilizando un poco, porque siento que hay apoyo y que hay mucha gente que ya sabe sobre el tema. He empezado a creer que de repente Mickey va a aparecer. He tenido varias llamadas de personas que me han dicho que creen que lo han visto, hemos tenido una pista de que se supone que hay una persona lo puede tener; entonces gracias a Dios se ha ido viendo la luz poco a poco, pero sí han sido días bastante difíciles.

¿Ha pasado noches en vela en estos días?

Sí, la semana pasada te puedo decir que dormí dos horas por día y dormía porque ya se me cerraban los ojos y el cuerpo no me daba, pero apenas descansaba algo me levantaba y me iba a la calle. Ahora la preocupación es porque tiene muchos días sin tomar los medicamentos porque está enfermito del páncreas y del corazón. Estoy anhelando que aparezca.

¿Qué le dice su corazón sobre el paradero de Mickey?

Creo que alguien lo tiene, porque ahora que he estado preguntando la gente me dice que el perrito es demasiado lindo y que si lo hubieran encontrado lo agarraban también. Al tener esa respuesta de muchas personas, tengo la seguridad casi de que alguien lo tiene y que no lo han devuelto por miedo o porque se encariñaron con el perrito. A esa persona lo único que le puedo decir es que por favor me lo devuelva, que él necesita estar en su hogar y si tienen miedo que vaya a pasar algo, yo no voy a hacer preguntas, lo único que me interesa es recuperar a mi perro. A pesar de que tiene 12 años, Mickey no se ve como un perro mayor, sino joven.

“No voy a tomar represalias, más bien todo lo contrario, para mí lo importante es recuperarlo y que tome sus medicamentos”. — Elena Correa, cantante y modelo.

¿Cómo ha actuado frente a las llamadas y pistas que ha recibido sobre el paradero de Mickey?

Tengo un grupo de apoyo y cuando recibimos información, usualmente ellos van a investigar qué es lo que está pasando, para ver si es cierto y por seguridad para mí. Lo que ha sucedido es que nos han llamado varias personas describiendo a la misma persona con la misma situación de que anda paseando el perrito, por eso es que creemos que alguien lo puede tener, pero tampoco podemos asegurar que sea Mickey. Cuando nos llaman de una vez actuamos.

Mickey tiene 12 años pero Elena Correa aclaró que a pesar de la edad, el perrito se ve muy joven. (Cortesía)

¿Por qué el monto de la recompensa es de 700 mil colones?

Es para ver si la gente más bien se anima a ayudarnos a encontrarlo.

¿Mickey se podría adaptar fácilmente a otra familia?

No sé si en realidad él esté tranquilo y adaptado porque nunca había pasado semejante cosa, pero yo lo he acostumbrado a ser independiente en varias cosas porque es muy triste cuando un perrito es muy dependiente del ser humano. Él se quedaba con mi mamá y personas de confianza y eso le puede ayudar ahorita a estar tranquilo y pensar que lo dejé en algún lado y que voy a volver.

