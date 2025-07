Erick León presume el amor entre su hija y su novia de años

Para Erick León, lo importante es que su hija sea feliz. Instagram

El músico Erick León presumió, una vez más, el amor que se tienen su hija y su novia, además lo mucho que quiere a su nuera.

El cantante y líder del grupo La Jungla publicó una fotografía de su hija María Paula León Corea muy feliz junto a su pareja Paula Rojas, de cuando asistieron el domingo la marcha del orgullo gay.

La joven, de 26 años, y su novia se comprometieron en matrimonio en febrero de 2023. Fue él mismo quien hizo público su compromiso en sus redes sociales.

“Mi peque y su novia Paulita Rojas. Muchos años de amor”, escribió León en la foto que subió este lunes.

María Paula León y su novia Paula Rojas se comprometieron en matrimonio hace dos años. (redes/Instagram)

En una entrevista que nos había ofrecido hace dos años tras anunciar que su hija se casaba, nos dijo que él siempre ha sido de mente muy abierta y que no le afecta la orientación sexual de sus hijas.

“A mí nunca me molestó que ella tuviera novia, nunca, de hecho es la segunda novia que tiene. Ella tuvo un novio y después tuvo una novia y vieras que yo soy tan mente abierta que realmente nunca me afectó, ni me puso a pensar. Uno al final simplemente lo que quiere es que los hijos sean felices, que estén contentos, que no estén sufriendo, que no estén en una relación tóxica, ese tipo de cosas que ahora se dan muchísimo, porque ahora hay tanta chiquita que es violentada sicológicamente, entonces, a mí mientras me las traten bien y me las cuiden, yo soy el hombre más feliz del mundo”, nos dijo en aquel momento.

También resaltó ser testigo del gran amor, la lealtad y los chineos que Rojas tiene con su hija y que eso los tenía muy contentos como papás.

María Celeste León también habló abiertamente de su orientación sexual en el Pride 2024. (Instagram)

El año pasado su otra hija María Celeste León también decidió hacer público su gusto por las mujeres para el día del Pride.

Después, en octubre, ella hizo otra publicación en su cuenta de Instagram, diciendo que no fue fácil aceptar su orientación sexual debido al qué dirán y que le gustan ambos géneros.

“Me gustan ambos géneros o, bueno, es lo que he descubierto hasta el momento porque no me he enamorado de una persona no binaria (personas que no se identifican plenamente como hombre o como mujer), pero la sexualidad es un espectro y no se sabe qué puede pasar realmente. Para mí, realmente se sintió muy natural. No fue un descubrimiento sobrenatural. Solo fue”, explicó la guapa muchacha.

El músico tiene otra hija, que es la más conocida, María Fernanda León, presentadora de De boca en boca, a quien no se le conoce novio actualmente, pues poco habla de su vida privada.