Ericka Morera revela la dolorosa e íntima decisión que tomó hace dos años

Ericka Morera se salió del molde este miércoles al hablar públicamente sobre un tema que muchas mujeres preferirían evitar.

A través de sus historias de Instagram, la periodista se sinceró sobre una dolorosa y muy íntima decisión que tomó hace dos años.

Ericka Morera habló de su método de planificación sin tapujos. (Instagram/Instagram)

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Keka habló al respecto luego de confesar que las citas ginecológicas son todo un tema para ella y que prefiere ginecólogas por encima de ginecólogos.

“Les voy a hacer una confesión”

“Les voy a hacer una confesión. Soy de las mujeres que ir al ginecólogo es todo un tema, y otra confesión es que prefiero que sea una ginecóloga”, dijo.

Justificó que, en su caso, una especialista le da más confianza y narró las conversaciones que tenía con la doctora en la antesala de la revisión.

“Lo que me gusta (de su doctora) es que antes de pasar a lo que vinimos, que es todo un tema, no sé si a ustedes les pasa, hay una previa de conversación y me encanta. Hablamos de absolutamente todo; todo es todo”, destacó.

La íntima revelación de Ericka Morera

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Tras esas afirmaciones, Ericka habló en redes sociales de uno de sus temas más íntimos: su método de planificación.

El método de planificación de Erika Morera

“Le hablo (a la ginecóloga) de mis hormonas, de mi ánimo, de mis cambios, de cómo vivo ahora también; últimamente,cada vez que me va a venir la menstruación me pongo superdecaída, sensible, más de lo normal.

“Hace dos años planifico con la Jaydess, eso es como una ‘t’. La diferencia de la Jaydess a la Mirena creo que es que la Jaydess dura tres años y la Mirena, cinco. Creo que la Jaydess es más pequeñita o delgada, pero eso a mí me dolió que no les puedo explicar y le dije a la doctora que el otro año que me toca cambio, me sede, porque yo no voy a pasar por ese dolor otra vez”, mencionó Ericka desde su carro.

La periodista mencionó que el dolor es doble, pues implica retirar un dispositivo intrauterino para colocar uno nuevo.

“Ya me han dicho que duele demasiado (quitársela) y luego ponérmela, que lo que yo viví sí me dolió. Sabemos que no todas somos iguales, (pero) a mí me dolió la vida y dije que por ahí no volvería a pasar, entonces me sedan”, agregó.

Ericka Morera está actualmente en una relación amorosa, de ahí la importancia de su método de planificación. (Instagram)

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