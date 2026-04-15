Farándula

ESPN estaría a pocas horas de anunciar fichaje bomba de reconocido exfutbolista costarricense

Cadena deportiva confirmaría el fichaje en las próximas horas

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Por Manuel Herrera

La cadena deportiva ESPN confirmaría en las próximas horas la incorporación de un reconocido nombre del fútbol costarricense a sus filas.

Se trata de Paulo César Wanchope, quien, según fuentes de La Teja allegadas a la empresa, ya habría firmado contrato días atrás.

Paulo César Wanchope explicó en qué consiste 'OneChope', un proyecto que lo tiene muy entusiasmado.
Paulo César Wanchope sería anunciado este miércoles como el nuevo fichaje de ESPN. (Instagram OneChope/Captura de video)

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Un fichaje que genera expectativa

De acuerdo con información obtenida por La Teja, Wanchope sería presentado este mismo miércoles como nueva figura de la compañía especializada en comunicación deportiva.

Aunque este medio intentó contactarlo para confirmar la noticia, el exentrenador del Deportivo Saprissa no respondió al cierre de esta información.

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De la cancha a los micrófonos

Todo apunta a que Chope se integraría como comentarista en alguno de los espacios de ESPN, marcando así su regreso a un rol mediático de alto perfil.

Su llegada representaría uno de los fichajes más recientes de talento costarricense por parte de la cadena de cara al próximo mundial Norteamérica 2026.

Natalia Álvarez, periodista de ESPN.
Natalia Álvarez es periodista y presentadora de ESPN. (redes/Instagram)

Actualmente, en ESPN ya destacan figuras nacionales como la periodista Natalia Álvarez, ex-Teletica, y Daniel Murillo, ex-Repretel.

Activo fuera de la TV tradicional

Aunque actualmente se mantiene alejado de la televisión, Wanchope sigue vigente en el ámbito público gracias a su proyecto digital OneChope, donde comparte contenido relacionado con fútbol y análisis deportivo.

Daniel Murillo ESPN Argentina
Daniel Murillo también es parte de los ticos que actualmente están en ESPN. (Instagram)

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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