Esposa del cantante nacional Jorge Méndez revela la dura enfermedad con la que batallaba

El mundo artístico costarricense está de luto tras la muerte de Jorge Méndez

Por Yerlin Gómez Izaguirre y Fabiola Montoya Salas
jorge méndez pérez
Esposa del cantante nacional Jorge Méndez revela la dura enfermedad con la que ballataba. (jorge méndez pérez /jorge méndez pérez)

El mundo artístico costarricense está de luto por la muerte del cantante y compositor nacional Jorge Méndez Pérez, quien falleció a los 67 años.

“A don Jorge le diagnosticaron hace un mes un mieloma múltiple. Es un cáncer en la sangre, un tipo de cáncer muy agresivo, y se lo llevó en un mes.

“Él comenzó a recibir quimioterapia hace 15 días y desde el jueves que recibió la última quimioterapia, ya vino para atrás y hoy falleció como a las 11 a.m.”, contó a La Teja Martha Mora Calderón, esposa de don Jorge.

Doña Martha y el artista tenían tres hijos. La vela se realizará hoy en la capilla del Barrio El Carmen, en Puriscal, y el funeral será mañana, a las 10 a.m., en la iglesia de ese cantón.

La señora también expresó su agradecimiento por las llamadas y mensajes de apoyo que ha recibido por parte de artistas nacionales y personas que han enviado sus condolencias.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

