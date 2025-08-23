Esposa del cantante nacional Jorge Méndez revela la dura enfermedad con la que batallaba

El mundo artístico costarricense está de luto por la muerte del cantante y compositor nacional Jorge Méndez Pérez, quien falleció a los 67 años.
“A don Jorge le diagnosticaron hace un mes un mieloma múltiple. Es un cáncer en la sangre, un tipo de cáncer muy agresivo, y se lo llevó en un mes.
“Él comenzó a recibir quimioterapia hace 15 días y desde el jueves que recibió la última quimioterapia, ya vino para atrás y hoy falleció como a las 11 a.m.”, contó a La Teja Martha Mora Calderón, esposa de don Jorge.
Doña Martha y el artista tenían tres hijos. La vela se realizará hoy en la capilla del Barrio El Carmen, en Puriscal, y el funeral será mañana, a las 10 a.m., en la iglesia de ese cantón.
La señora también expresó su agradecimiento por las llamadas y mensajes de apoyo que ha recibido por parte de artistas nacionales y personas que han enviado sus condolencias.