Esposo de exmiss Costa Rica embarazada se sincera sobre si quería o no ser papá

La confirmación del embarazo de Valeria Rees, miss Costa Rica 2021, sigue generando reacciones y emociones. Ahora fue su esposo, Kurt Werner, quien abrió su corazón y compartió una confesión que conmovió a muchos.

La modelo acabó con los rumores sobre su maternidad el pasado 5 de junio durante la gala del Miss Universe Costa Rica 2026, donde lució un elegante vestido que dejaba al descubierto su pancita de embarazo.

Valeria Rees y Kurt Werner se convertirán en papitos este 2026 por primera vez. Fotografía: Instagram Kurt Werner. (Instagram/Instagram)

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Días después de ese especial momento, Werner reveló si convertirse en padre era algo que realmente deseaba y la respuesta dejó claro que se trata de un sueño que lleva años construyendo.

La emotiva razón por la que Kurt Werner quería ser papá

El exjugador del Deportivo Saprissa (divisiones menores) y exfigura de Repretel compartió este miércoles un video en Instagram donde se observan los movimientos del bebé en el vientre de Valeria.

Conmovido por las imágenes, Kurt dedicó un mensaje cargado de amor a su futuro hijo.

“No puedo esperar el momento en que te pueda conocer. Llevo preparándome 15 años para este día. Te amo”, afirmó Kurt en el video.

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Sin embargo, fue después cuando hizo una revelación aún más profunda sobre el origen de ese deseo de convertirse en padre.

“El día que mi padre falleció supe muy bien que quería ser papá”, dijo.

Valeria Rees confirmó su embarazo durante la Gala Dorada del Miss Universe Costa Rica 2026, el pasado 5 de junio. Fotografía: Manuyel Herrera F. (Manuel Herrera F,/Manuel Herrera F,)

Un sueño que construyó durante años

Werner explicó que, desde aquel momento, gran parte de sus decisiones estuvieron enfocadas en prepararse para formar una familia y brindarle a su hijo las mejores condiciones posibles.

“Por años cada una de mis acciones tuvo como objetivo una sola cosa: permitir que crezcas en las mejores condiciones. Lleno de amor, paz y abundancia. Ese momento está más cerca que nunca y me siento muy feliz por eso”, continuó el galán de Rees.

Las palabras del empresario reflejan la ilusión con la que espera la llegada de su primer hijo junto a la exreina de belleza.

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El video que motivó la confesión que hizo esposo de exmiss Costa Rica sobre su paternidad

Valeria Rees y Kurt Werner vivirán una nueva etapa

La pareja no tardó mucho en dar el siguiente paso tras su matrimonio. Valeria Rees y Kurt Werner se casaron en Italia en agosto de 2025 y ahora se preparan para recibir a su primer bebé.

La noticia del embarazo ha sido celebrada por familiares, amigos y seguidores de ambos, quienes han acompañado a la pareja en esta nueva etapa llena de ilusión y ternura.