Exmiss Costa Rica de Teletica confirma su embarazo en la final del Miss Universo Costa Rica 2026

La modelo y exmiss Costa Rica, Valeria Rees, confirmó su embarazo este viernes durante la Gala Dorada del Miss Universe Costa Rica 2026.

Tras días de rumores sobre su maternidad, Vale le gritó al mundo que junto a su esposo Kurt Werner, esperan bebé.

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Valeria Rees confirmó que espera bebé. (Manuel Herrera F,/Manuel Herrera F,)

Rees se coronó como la mujer más bella de Costa Rica en el 2021, cuando el concurso era organizado por Teletica.

Valeria confirmó su estado al dejar al descubierto totalmente la pancita con el look que eligió para la velada que honra la belleza de la mujer costarricense.

El youtuber Diego Bravo publicó hace unos días que Valeria estaba embarazada; sin embargo, fue hasta ahora que la modelo lo confirmó.

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Valeria Rees representó a Costa Rica en el Miss Universo 2021. (MENAHEM KAHANA/AFP)

Valeria y Kurt se casaron en agosto del 2025 en Italia, por lo que la noticia de que serán papás llega a poco menos de un año de aquel gran día.

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