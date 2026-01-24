Esta es la razón de la ausencia de Melissa Durán en Repretel

Si usted es televidente fiel de las ediciones matutina y del mediodía de Noticias Repretel, posiblemente se ha estado preguntando qué pasó con Melissa Durán, una de las caras más reconocidas del noticiero de canal 6.

La periodista y presentadora dejó de salir al aire a mediados de semana, pero no se trata de nada grave ni de un cambio laboral inesperado.

Melissa Durán anda bien abrigada por el frío en Estados Unidos. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Melissa Durán confirmó noticia sobre su negocio que nadie vio venir

Se fue de viaje… pero por trabajo

Melissa Durán se tomó unos días fuera de pantalla para realizar un viaje de trabajo a Estados Unidos, donde se encuentra comprando ropa para su tienda MDG Trending, emprendimiento que mantiene desde hace algún tiempo.

Aunque la comunicadora no reveló el lugar exacto en el que se encuentra, sí compartió con sus seguidores que el viaje no ha sido del todo cómodo.

El frío o la dormida le pasaron la factura

Este viernes, Durán contó que amaneció muy afectada físicamente, al punto de sentirse completamente contracturada.

“No saben lo friísimo que está por acá y amanecí toda contracturada, no dormí porque desde la madrugada no sé qué pasó”, afirmó Durán en una historia de Instagram.

LEA MÁS: Melissa Durán sobre su 2025: “Me rompió, pero encontré belleza en las ruinas”

La periodista comentó que no sabe si fue una mala postura al dormir en el avión o el brusco cambio de temperatura lo que le provocó el malestar, ya que en Estados Unidos se vive un frío intenso y desde este sábado gran parte del país será golpeado por una tormenta invernal.

Melissa Durán "desapareció" de Repretel

Cambios extremos de temperatura

Aunque anda bien abrigada, Melissa explicó que los cambios de ambiente son constantes y muy fuertes.

“Frío y calor a cada rato”, mencionó Melissa, al referirse a pasar del frío exterior a espacios cerrados con calefacción.

Un viaje bien calculado

Durán habría aprovechado estos días de relativa calma para hacer el viaje, ya que la próxima semana marca la recta final de la campaña presidencial, previo a las elecciones del 1.° de febrero, un periodo especialmente demandante para la prensa nacional.

Todo indica que Melissa volverá pronto a Noticias Repretel, justo a tiempo para una de las coberturas más intensas del año.

LEA MÁS: Melissa Durán cumplió un doble sueño al cierre del 2025: uno gracias a Alajuelense y otro a Repretel