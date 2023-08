Esta es la razón por la que Diego Bravo no concilió con Mauricio Hoffmann y Majo Ulate

Diego Bravo y su abogado Randall Céspedes decidieron no conciliar, pues consideran que no existe un delito en los hechos denunciados por ambas figuras públicas. Instagram

Este 22 de agosto se llevó a cabo la audiencia conciliatoria entre el presentador Mauricio Hoffmann, su novia la maquillista María José Ulate y el youtuber Diego Bravo, por el supuesto delito de difamación, sin embargo, ambas partes no llegaron a un acuerdo y su caso se elevó a juicio.

Randall Céspedes, abogado del youtuber, explicó primeramente que por tratarse de un delito de acción privada las partes tenían derecho de valorar los argumentos de cada uno frente un tribunal y así determinar si se accedía a una conciliación y dejar la demanda hasta ahí.

Sin embargo, para ellos no existe delito alguno en los hechos denunciados por la pareja y por ende no aceptaron sus condiciones para no llegar juicio.

“Mi representado considera que no tiene de qué disculparse, porque nosotros consideramos desde el punto de la defensa, que lo que al menos ellos dicen que pasó y una mención de unos videos que ellos describen en el acta notarial, que lo ahí descrito no llega a configurar un delito, entonces, básicamente mi representado no tuvo ningún interés en conciliar en los términos que ellos solicitaban que era que él se disculpara públicamente y el abogado de ellos dejó entrever que podría considerarse los gastos legales que ellos han tenido, pero al final de cuentas eso no se discutió, precisamente porque la posición de Diego fue no conciliar, lo cual yo avalé”, explicó el abogado.

La página La esquina 506 publicó la demanda completa de la pareja en contra de Diego Bravo. Facebook

Al concluir la audiencia, que no se tardó ni una hora, el tribunal fijó el juicio para el próximo 13 de setiembre.

“Defiendo mi trabajo”

Diego Bravo dijo por su parte al salir del Segundo Circuito Judicial de San José que él tiene toda su confianza puesta en su abogado y que no quiso conciliar porque “defiendo mi trabajo fielmente”.

El creador de contenido en YouTube y demás redes sociales mencionó además que él estuvo muy tranquilo durante la audiencia no así la contraparte al escuchar que no haría la disculpa pública ni les pagaría la indemnización de 5 millones de colones a cada uno que ellos estaban pidiendo, según la denuncia interpuesta en su contra.

“Creo que Mauricio estaba molesto pues varias veces me miraba muy intenso, se le notaba el enojo en los ojos, mientras que María José algunas veces se reía como si estuviese frente a un chiste”, dijo.

Mauricio Hoffman y su novia Majo Ulate pretendían que el creador de contenido se disculpara públicamente y les pagara una indemnización económica. Foto: Eloy Mora

El presentador de Sábado Feliz y la maquillista habían demandado al creador de contenido en junio anterior por unas publicaciones que éste hizo en sus redes sociales sobre su relación amorosa y vida personal, que según su denuncia, les causó un grave daño emocional.

Esta es la primera vez que Bravo es demandado por una de las figuras públicas de las que siempre habla en sus chismes del espectáculo.