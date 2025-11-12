Esta fue la causa de muerte del periodista Richard Molina

El reconocido periodista costarricense Richard Molina Mesén falleció este martes 11 de noviembre a los 54 años, tras una batalla de tres años contra un cáncer de estómago que deterioró su salud en los últimos meses.

El periodista Richard Molina falleció a los 54 años tras una larga lucha contra el cáncer de estómago. (Instagram/La Nación)

Según datos del Registro Civil, su fallecimiento ya fue notificado oficialmente. La vela se realizará este martes a las 9 de la noche en la capilla de velación de la parroquia de Moravia, mientras que la misa de cuerpo presente será este miércoles a las 10 de la mañana en el mismo templo.

Una carrera marcada por la credibilidad

Richard Molina fue una figura muy reconocida del periodismo costarricense, recordado por su paso por el noticiero Extranoticias, de canal 42, donde se desempeñó como director durante varios años bajo la administración de William e Iary Gómez.

En ese espacio se hizo famoso por su segmento editorial “El jeterazo”, donde analizaba con franqueza temas de interés nacional, ganándose el respeto del público por su estilo directo y su compromiso con la verdad.

Molina inició su trayectoria en el Grupo Extra en 1994, primero en Radio América Latina y luego en Diario Extra. Entre el 2000 y el 2010 lideró el noticiero Extra TV 42, hasta su salida del canal, tras lo cual emprendió su propio proyecto comunicativo.

El legado de Richard Molina en Costa Rica

Tras su salida de televisión, fundó el medio digital El Guardián Costa Rica, desde donde continuó ejerciendo el periodismo con la misma pasión y rigor que lo caracterizaron. Fue precisamente este medio el que confirmó oficialmente su fallecimiento mediante un comunicado en redes sociales.

“Grupo informativo El Guardián lamenta profundamente la partida física de nuestro director y amigo, Richard Molina Mesén. El Guardián tomará un tiempo de duelo”, indicó el mensaje difundido por la redacción.

En sus perfiles personales, Molina se describía como “periodista y emprendedor. Capaz de cualquier cosa. Productor audiovisual y creador de miles de ideas”, una frase que resumía su espíritu incansable y creativo.

Mensajes de despedida

Tras conocerse la noticia, colegas, amigos y seguidores expresaron su tristeza en redes sociales. Muchos destacaron su profesionalismo, su credibilidad y el aporte que dejó al periodismo costarricense durante más de tres décadas.

Compañeros y seguidores lamentan la muerte de Richard Molina, figura clave del periodismo costarricense. (El Guardi/cortesía)

“Que descanse en paz, Richard Molina, un gran periodista, que se destacó por su credibilidad y profesionalismo”, escribió un usuario. Otro agregó: “¡No puede ser! Un abrazo a toda su familia, lo vamos a extrañar”.

El gremio periodístico y el público costarricense despiden así a un comunicador que marcó una época y que será recordado por su pasión, entrega y compromiso con la verdad.

