Esta fue la presentación con la que Sebas Guillem puso a vibrar al mundo y honró a Costa Rica

El artista Sebas Guillem dejó en alto el nombre de Costa Rica al llegar a la final y posicionarse entre los 13 mejores actos de la temporada de Got Talent España.

Su participación fue una de las más comentadas del programa.

Una interpretación que conmovió

El cantante compartió un video de su presentación en la que interpretó “Chasing Cars” de Snow Patrol, una canción con la que logró emocionar a la audiencia, erizando la piel de muchos y recibiendo miles de aplausos por su desempeño en el escenario.

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Sebas Guillem brilló en el escenario. (GTE/GTE)

Reacciones y reconocimiento

Tras su actuación, expresó: “No sé, demasiadas emociones, esta ha sido una odisea y solo brota agradecimiento en mi corazón”.

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Los jueces le manifestaron que ya conocían su talento, además de destacar su personalidad, lo que reforzó el impacto de su presentación.

El momento fue compartido por el propio artista en su cuenta de Instagram, donde acumuló miles de reacciones y numerosos comentarios, consolidando su paso por el programa como un logro importante en su carrera.