Este día revelarán los nombres de los nuevos participantes de La dulce vida de Repretel

La dulce vida, segunda temporada, Repretel. Viviana Calderón, Gustavo Gambao y Edson Picado. (Cortesía Repretel/Cortesía)

Las dos audiciones para escoger a los nuevos participantes de La dulce vida estuvieron “muy productivas”, aseguró su director Norval Calvo.

Tanto así que ya tienen listos los nombres de los elegidos que estarán en esta nueva temporada que arrancará el próximo viernes 10 de octubre.

El productor y humorista adelantó a La Teja que será este lunes 22 de setiembre cuando anuncien a los nuevos concursantes.

El director creativo de Repretel agregó que hubo una “gran asistencia” en ambos casting por lo que les costó escoger a las 10 concursantes que lucharán por ganarse los 15 mil dólares del primer lugar (7.561.491 colones).

“Estuvo muy similar a la vez pasada. Recordemos que el nicho del humor es un poco más reducido de personas, la asistencia pudo haber sido de unas cien más o menos, por lo cual para este gremio puede ser muchísima la cantidad y más bien tenemos demasiada gente que quiere participar”, dijo.

Las categorías en las que participarán serán: cuenta chistes, imitadores y personajes.

Calvo agregó que siempre ha creído que en Costa Rica hay mucho talento en cuanto al humor, pero que el gran problema es que faltaban oportunidades como La dulce vida para darlos a conocer.

Ellos fueron los encargados de evaluar las audiciones para La dulce vida de Repretel 2025. (redes/Facebook)

La idea de volver a producir este concurso es justamente para darle un espacio a todos aquellos a los que les gusta hacer reír a la gente, pero no solo a un grupo reducido, sino a una audiencia más grande.

“No existe esa plataforma para que ellos puedan expresar sus doees humorísticos, su talento y creo que hay un gran potencial humorístico en este país y lo que faltan son programas como estos, donde La dulce vida y Pelando el ojo siempre han sido un escenario ideal para que estos humoristas puedan tener esta plataforma para exponer su talento ante todos los costarricenses”, agregó.

Este es el equipo de Repretel a cargo de La dulce vida 2025. (redes/Facebook)

La dulce vida se transmitirá este año los viernes a las 8 p. m., y esta vez será presentado por Viviana Calderón y Gustavo “Tavo” Gamboa mientras que, el imitador Edson Picado estará en camerinos con los participantes.

Además, del primer lugar se premiará al segundo con 10 mil dólares (unos 5 millones de colones) y el tercero con 5 mil dólares (2.520.497 colones), además de ser conocidos como los nuevos humoristas de Costa Rica.